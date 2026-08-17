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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بعد وفاة الفنان عمرو محمد علي.. تفاصيل مرضه الساعات الأخيرة

وفاة الفنان عمرو محمد علي بعد صراع مع المرض.. تفاصيل الساعات الأخيرة
وفاة الفنان عمرو محمد علي بعد صراع مع المرض.. تفاصيل الساعات الأخيرة
أسماء عبد الحفيظ

رحل الفنان عمرو محمد علي عن عالمنا اليوم الإثنين 17 أغسطس 2026، بعد تدهور مفاجئ في حالته الصحية، إثر سنوات من المعاناة مع مرض التصلب المتعدد، الذي أثر على قدرته على الحركة وأبعده عن الساحة الفنية لسنوات. وأكدت مصادر فنية ونقابية خبر الوفاة، وسط حالة من الحزن بين زملائه ومحبيه.

تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة عمرو محمد علي

كشف شقيق الفنان الراحل، أحمد، أن الحالة الصحية لعمرو محمد علي شهدت تدهورًا ملحوظًا خلال اليومين الماضيين، قبل أن تتفاقم حالته بصورة مفاجئة.

وأوضح أن الفنان الراحل أصبح غير قادر على الوقوف أو الحركة بمفرده، كما امتنع عن تناول الطعام والشراب خلال الفترة الأخيرة، قبل أن يفارق الحياة اليوم.

وتأتي وفاة عمرو محمد علي بعد أيام قليلة فقط من حديثه عن تحسن حالته الصحية، إذ كان قد أكد في وقت سابق من الشهر الجاري أنه أصبح أفضل، وأنه يحصل على الجرعة العلاجية الخاصة به بصورة منتظمة، وكان يتلقى حقنة كل شهرين لتخفيف شدة الأعراض.

ما المرض الذي عانى منه عمرو محمد علي؟

عانى الفنان الراحل لسنوات من التصلب المتعدد «MS»، وهو مرض مزمن يصيب الجهاز العصبي المركزي، ويمكن أن يؤثر على الحركة والتوازن والإحساس والرؤية وغيرها من الوظائف العصبية.

وكان عمرو محمد علي قد تحدث في لقاءات سابقة عن معاناته مع المرض، موضحًا أن حالته أثرت على قدرته على الحركة بصورة كبيرة، وأنه كان يخضع للعلاج والمتابعة الطبية المستمرة منذ سنوات.

وفاة الفنان عمرو محمد علي بعد صراع مع المرض.. تفاصيل الساعات الأخيرة

وبحسب تصريحات سابقة لأسرته، بدأت معاناته مع المرض منذ عام 2006، بعدما ظهرت عليه أعراض مرتبطة بالحركة والإحساس، قبل أن يتم تشخيص حالته ومتابعتها طبيًا.

كيف أثّر التصلب المتعدد على حياته؟

كان المرض سببًا رئيسيًا في ابتعاد عمرو محمد علي عن العمل الفني لسنوات، بعدما أصبح يعاني من صعوبات في الحركة، وهي من المشكلات التي يمكن أن تظهر لدى بعض مرضى التصلب المتعدد نتيجة تأثر المسارات العصبية المسؤولة عن الحركة والتوازن.

وفاة الفنان عمرو محمد علي بعد صراع مع المرض.. تفاصيل الساعات الأخيرة

وكان الفنان الراحل يأمل في العودة إلى التمثيل، حتى لو من خلال أدوار بسيطة، كما ناشدت والدته في الفترة الأخيرة مساعدته على العودة إلى العمل الفني في ظل ظروفه الصحية الصعبة.

آخر أعمال عمرو محمد علي

بدأ عمرو محمد علي مشواره الفني في سن صغيرة، وشارك في عدد من الأعمال التي تركت بصمة لدى الجمهور، ويعد دور «شقشق» في مسلسل «أرابيسك» من أشهر أدواره التي ارتبط بها اسمه.

وكانت آخر مشاركاته الفنية في مسلسل «حدائق الشيطان» عام 2006، قبل أن يبتعد عن التمثيل نتيجة ظروفه الصحية.

وفاة عمرو محمد علي

جاء خبر وفاة الفنان عمرو محمد علي بعد رحلة طويلة مع المرض، تخللتها أزمات صحية متكررة ومحاولات مستمرة للعلاج والسيطرة على الأعراض.

ومن المقرر تشييع جثمان الفنان الراحل اليوم، فيما أعلنت نقابة المهن التمثيلية تكفلها بدفنه تقديرًا لمسيرته الفنية وظروف أسرته.  

رحل عمرو محمد علي عن عمر 51 عامًا، تاركًا خلفه أعمالًا فنية يتذكره بها الجمهور، خاصة دوره الشهير في «أرابيسك»، بعد رحلة طويلة مع المرض انتهت برحيله اليوم.

مرض عمرو محمد علي.. ما هو التصلب المتعدد؟

التصلب المتعدد هو أحد الأمراض المزمنة التي تصيب الجهاز العصبي المركزي، ويحدث نتيجة مهاجمة جهاز المناعة للغلاف الواقي للألياف العصبية المعروف باسم «الميالين»، ما يؤدي إلى اضطراب انتقال الإشارات العصبية بين المخ وباقي أجزاء الجسم.

وتختلف أعراض المرض من شخص لآخر بحسب المناطق المتأثرة في الجهاز العصبي، وقد تشمل مشكلات الحركة والتوازن، والتنميل أو ضعف الأطراف، واضطرابات الرؤية، والإرهاق والتشنجات وصعوبات المشي.

د. إسراء محمد: التصلب المتعدد مرض عصبي يحتاج إلى متابعة مستمرة

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة إسراء محمد، أخصائي المخ والأعصاب، فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد، أن التصلب المتعدد من الأمراض التي تحتاج إلى متابعة دقيقة ومستمرة، لأنه قد يمر بفترات من الهدوء والاستقرار يعقبها نشاط أو انتكاسات تظهر في صورة أعراض عصبية مختلفة.

وأشارت إلى أن المرض يمكن أن يؤثر على الحركة والتوازن والإحساس والرؤية، وقد تختلف شدة الأعراض من حالة لأخرى، لذلك لا يمكن التعامل مع جميع المرضى بالطريقة نفسها، ويحدد طبيب المخ والأعصاب خطة المتابعة والعلاج وفق حالة كل مريض.

وأضافت أن التشخيص المبكر والمتابعة المنتظمة يساعدان في السيطرة على نشاط المرض وتقليل تأثير الانتكاسات على حياة المريض، موضحة أن ظهور أعراض عصبية جديدة أو متكررة يستدعي مراجعة الطبيب وعدم تجاهلها.

أعراض التصلب المتعدد التي يجب الانتباه إليها

وتشمل أبرز الأعراض التي قد تظهر لدى مرضى التصلب المتعدد:

  • ضعف أو ثقل في أحد الأطراف أو أكثر.
  • التنميل أو الشعور بوخز في أجزاء من الجسم.
  • صعوبة في المشي أو الحفاظ على التوازن.
  • اضطرابات في الرؤية، ومنها الرؤية المزدوجة أو ضعف الرؤية.
  • التشنجات وتيبس العضلات.
  • الإرهاق الشديد.
  • الدوخة وعدم الاتزان.
  • مشكلات في التحكم بالمثانة لدى بعض المرضى.

وتؤكد أن الأعراض قد تظهر في صورة انتكاسات ثم تتحسن بدرجات مختلفة، كما تختلف طبيعة المرض ومساره بين شخص وآخر.

كيف يؤثر التصلب المتعدد على الحركة؟

من أكثر المضاعفات التي ارتبطت بحالة الفنان الراحل خلال السنوات الأخيرة تراجع القدرة على الحركة، وهي من الأعراض التي يمكن أن تحدث نتيجة تأثر المسارات العصبية المسؤولة عن الحركة والتوازن.

وكانت أسرة عمرو محمد علي قد تحدثت في وقت سابق عن تدهور قدرته على الوقوف والحركة، بينما أشارت تقارير اليوم إلى أن المرض ومضاعفاته أثرا بشكل واضح على حالته الصحية خلال الفترة الأخيرة.

هل التصلب المتعدد له علاج؟

التصلب المتعدد من الأمراض المزمنة، ولا يوجد حتى الآن علاج شافٍ يقضي على المرض نهائيًا، لكن توجد علاجات تساعد على تقليل نشاط المرض والسيطرة على الانتكاسات والأعراض وإبطاء تطور بعض أشكاله، إلى جانب العلاج التأهيلي والدعم الطبي بحسب احتياجات كل مريض.

وتشدد محمد على أهمية الالتزام بخطة العلاج والمتابعة مع طبيب المخ والأعصاب، وعدم إيقاف الأدوية أو تغييرها من تلقاء النفس، خاصة أن طبيعة المرض تختلف من حالة إلى أخرى.

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بعد وفاة الفنان عمرو محمد علي.. تفاصيل مرضه الساعات الأخيرة

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