وفاة الفنان عمرو محمد علي بعد صراع طويل مع المرض

غيب الموت اليوم الفنان عمرو محمد علي بعد صراع مع المرض.

وعاني الفنان عمرو محمد علي من مرض التصلب المتعدد، وهو مرض مزمن يؤثر على الجهاز العصبي المركزي، وتسبب له في تحديات صحية أثرت على حركته في الفترة الأخيرة.



كان الفنان الفنان أحمد العوضي قد استجاب قبل ساعات لمناشدة والدة الفنان عمرو محمد علي، التي طلبت منه مساعدة نجلها في العودة الى العمل الفني بعد سنوات من الغياب، مؤكداً أنه سيمنحه فرصة للمشاركة معه خلال الفترة المقبلة.



وجاءت استجابة أحمد العوضي عقب المناشدة التي وجهتها والدة عمرو محمد علي، مطالبةً بمنح نجلها فرصة للعودة الى التمثيل، حتى لو من خلال مشهد بسيط أو دور صامت، في ظل الظروف التي يمر بها.



كانت والدة الراحل وجهت استغاثة خلال الساعات الماضية مشيرة إلى أن نجلها أصبح غير قادر على الوقوف أو الحركة بمفرده.