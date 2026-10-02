التضامن: التدخل السريع يستجيب لبلاغ عن شخص فاقد للوعي بسوهاج

استجاب فريق التدخل السريع المحلي بمحافظة سوهاج لبلاغ ورد عبر خط بلاغات واتساب فريق التدخل السريع، بشأن تواجد شخص بلا مأوى بميدان الثقافة بجوار أحد المتاجر بمدينة سوهاج.

وعلى الفور، انتقل الفريق إلى موقع البلاغ، حيث تمكن من العثور على شخص في العقد الخامس من العمر، مجهول الهوية ولا يحمل أي أوراق أو بيانات تثبت شخصيته.

وعند وصول الفريق، تبين أن الشخص كان في حالة إعياء شديد وفقدان للوعي، وغير قادر على الإدراك أو التواصل، وعلى الفور تم التواصل مع هيئة الإسعاف المصرية، التي انتقلت إلى موقع الحالة وقدمت الإسعافات الأولية والإجراءات الطبية اللازمة، حتى استعاد وعيه بصورة جزئية.

ونظرًا لحالته وحاجته إلى الرعاية الطبية والصحية المتخصصة، تم نقله إلى أحد المستشفيات التخصصية لتلقي الرعاية العلاجية اللازمة وإعادة تأهيله طبيًا ونفسيًا.

وعقب نقله، واصل فريق التدخل السريع متابعة الحالة والتنسيق مع المستشفى للاطمئنان على وضعه الصحي، بالتوازي مع العمل على التحقق من هويته والبحث عن ذويه، تمهيدًا لاتخاذ التدخل المناسب وفقًا لنتائج الفحوصات وحالته الصحية.

ويتلقى الشخص حاليًا العلاج داخل المستشفى تحت ملاحظة الأطباء، فيما تستمر متابعة فريق التدخل السريع للحالة لحين الوصول إلى بيانات تساعد في تحديد هويته وذويه.

للتواصل والإبلاغ عن الحالات الإنسانية، يمكن إرسال البلاغات عبر خط بلاغات واتساب فريق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعي 01577786753، مع تحديد موقع الحالة بدقة وإرسال صورة للحالة إن أمكن، أو التواصل عبر الخط الساخن 16439، ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528، وخط «أبناء مصر» 19828.