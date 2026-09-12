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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التضامن: فرق التدخل السريع تتعامل مع 154 حالة بلا مأوى خلال أسبوع

وزارة التضامن
وزارة التضامن

 واصلت فرق التدخل السريع التابعة بوزارة التضامن الاجتماعى بالمحافظات جهودها الميدانية، حيث تلقت وتعاملت خلال أسبوع مع 154 حالة في محافظات الإسماعيلية، والإسكندرية، والجيزة، والسويس، والغربية، وبورسعيد، ودمياط، وسوهاج، وذلك من خلال دراسة الحالات ميدانيًا، وتقديم الدعم اللازم، والتنسيق مع الجهات المعنية، واتخاذ التدخلات المناسبة وفقًا لاحتياجات كل حالة.

ففي محافظة الجيزة، تعامل فريق التدخل السريع المحلي مع طفلة كانت متواجدة بمفردها في الشارع، حيث أجرى دراسة لحالتها واستمع إليها، وتبين تعرضها لظروف أسرية دفعتها إلى مغادرة المنزل، وتم التنسيق مع خط نجدة الطفل، واستصدار قرار من النيابة العامة لحمايتها وإيداعها إحدى دور الرعاية.

وفي محافظة الإسكندرية، تعامل فريق التدخل السريع المحلي مع سيدة بلا مأوى، وأجرى دراسة لحالتها، حيث أبدت رغبتها في الإقامة بإحدى دور الرعاية، وتم استكمال الإجراءات الطبية والقانونية اللازمة، ونقلها إلى دار للرعاية.

وفي محافظة الإسماعيلية، تعامل فريق التدخل السريع المحلي مع أسرة مكونة من أب وخمسة أبناء، كانت تقيم في الشارع، حيث أجرى الفريق دراسة للحالة، وتم توفير مسكن مؤقت للأسرة ونقلها إليه، إلى جانب تقديم الملابس والحقائب المدرسية وبعض المفروشات، مع التنسيق مع الجمعيات الأهلية لاستكمال احتياجات الأسرة المعيشية.

وفي محافظة السويس، تعامل فريق التدخل السريع المحلي مع مواطن بلا مأوى يعاني من مشكلة صحية أثرت على قدرته على الحركة والعمل،وبعد دراسة حالته والحصول على موافقته، تم نقله إلى إحدى دور الرعاية لتوفير أوجه الرعاية المناسبة له.

وفي محافظة بورسعيد، تعامل فريق التدخل السريع المحلي مع مسن بلا مأوى، وأجرى دراسة لحالته، حيث أبدى رغبته في الإقامة بإحدى دور الرعاية، وتم استكمال الإجراءات اللازمة ونقله إليها.

وفي محافظة دمياط، تعامل فريق التدخل السريع المحلي مع طفل عُثر عليه بمفرده في أحد الأماكن العامة، حيث أجرى الفريق دراسة لحالته واتخذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تسليمه إلى جهة الرعاية المختصة، مع متابعة حالته.

وفي محافظة الغربية، تعامل فريق التدخل السريع المحلي مع مواطن بلا مأوى كان يعاني من تدهور في حالته الصحية، وأظهرت دراسة الحالة حاجته إلى تدخل طبي عاجل، وتم التنسيق مع هيئة الإسعاف ونقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، مع استمرار متابعة حالته.

وفي محافظة سوهاج، تعامل فريق التدخل السريع المحلي مع مواطن مجهول الهوية وبلا مأوى، واستمرت جهود الفريق في البحث والتنسيق حتى تم التوصل إلى أسرته، ورافق الفريق المواطن إلى المستشفى، حيث تمكن أفراد أسرته من التعرف عليه، مع استمرار متابعة الحالة.

وتؤكد وزارة التضامن الاجتماعي استمرار فرق التدخل السريع في سرعة الاستجابة للبلاغات، ودراسة كل حالة ميدانيًا، وتحديد احتياجاتها، واتخاذ التدخل المناسب بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومتابعتها حتى استكمال أوجه الحماية والرعاية اللازمة.

وتدعو الوزارة المواطنين إلى الإبلاغ عن الحالات التي تستوجب تدخل فرق التدخل السريع من خلال الخط الساخن 16439، ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528، وخط «أبناء مصر» 19828، أو عبر واتساب فريق التدخل السريع على الرقم 01577786753.

التضامن الاجتماعى بلاماوى مبادرات التدخل السريع

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