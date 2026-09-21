«التدخل السريع» بالقليوبية يستجيب لبلاغ عن مسن يفترش الرصيف وينقله لدار رعاية

وجهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي فريق التدخل السريع بفحص المنشور المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك"، بشأن تواجد مسن يفترش الرصيف أمام محطة مترو كلية الزراعة بشبرا الخيمة، حيث تحرك الفريق للتعامل مع الحالة.

وانتقل فريق التدخل السريع إلى موقع البلاغ، حيث تم العثور على المسن وإجراء دراسة لحالته والاستماع إليه للوقوف على ظروفه واحتياجاته.

فرق التدخل السريع تنقذ مسن

وتبين من دراسة الحالة أنه مسن على المعاش، وكان يعمل بإحدى الشركات بمنطقة المظلات، كما تبين أنه مطلق ولديه أربعة أبناء، ثلاثة أولاد وبنت، وجميعهم متزوجون.



وأوضح المسن أنه يقيم في شقة بمنطقة إمبابة مملوكة له، إلا أنه تعرض للطرد منها بمعرفة أبنائه، وأصبح متواجدًا بالشارع، كما تبين معاناته من ضعف عام بالجسم وشكواه من آلام في ساقه اليسرى.

وبناءً على دراسة حالته واحتياجاته، نسق فريق التدخل السريع المركزي لاستقبال الحالة بإحدى دور الرعاية، حيث تحرك فريق التدخل السريع بالقليوبية لنقله وإيداعه بها، لتوفير الرعاية الاجتماعية والصحية المناسبة له، ومساعدته على استعادة قدر من الاستقرار والأمان.

وتواصل فرق التدخل السريع بالمحافظات الاستجابة للبلاغات الإنسانية، وإجراء دراسة ميدانية لكل حالة، والتنسيق مع الجهات ودور الرعاية المختصة للوصول إلى التدخل المناسب وفقًا لاحتياجات كل حالة.



للتواصل والإبلاغ عن الحالات الإنسانية، يمكن إرسال البلاغات عبر خط بلاغات واتساب فريق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعي 01577786753، مع تحديد موقع الحالة بدقة وإرسال صورة للحالة إن أمكن، أو التواصل عبر الخط الساخن 16439، ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528، وخط «أبناء مصر» 19828.