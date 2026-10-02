بـ 322 جنيه .. سعر تطعيم الإنفلونزا الموسمية

أعلنت الشركة القابضة للأمصال واللقاحات « فاكسيرا » تفاصيل وأسعار تطعيم الإنفلونزا الموسمية ، وأماكن الحصول عليه .

سعر تطعيم الإنفلونزا الموسمية

وقالت فاكسيرا، إن تطعيم الإنفلونزا الموسمية «الثلاثي » « فاكسيجريب، واتفلوفاك» متوفر في المركز الرئيسي والأماكن التي تم الإعلان عنها بالمحافظات المختلفة بسعر 322 جنيه

وأوضحت فاكسيرا ، أن تطعيم الإنفلونزا جرعة واحدة سنويًا لـ الأطفال أقل من 9 سنوات، إذا لم يسبق لهم الحصول على جرعتين من تطعيم الإنفلونزا من قبل في حياتهم، حتى لو كانت الجرعتان في موسمين مختلفين.

وأشارت الشركة القابضة للمصل واللقاح ، أن المناعة تبدأ في التكوّن بعد التطعيم، وتصل إلى مستواها الكامل بعد حوالي أسبوعين، وتستمر لمدة 6 أشهر على الأقل، ثم تبدأ في الانخفاض تدريجيًا، وهو أحد أسباب أهمية التطعيم سنويًا.

استعدادا للشتاء.. الصحة: فاكسيرا توفر أكثر من 300 ألف جرعة من لقاح الإنفلونزا



وفي وقت سابق أعلنت وزارة الصحة والسكان، قرب توفير تطعيم الإنفلونزا الموسمية من خلال شركة المصل واللقاح «فاكسيرا» وذلك مع اقتراب فصل الشتاء وموسم المدارس، للحفاظ على الصحة العامة، وحماية المواطنين والحد من انتشار فيروسات الإنفلونزا.

‎وأوضحت الوزارة أن فيروس الإنفلونزا يُعد من أكثر الفيروسات التنفسية انتشارًا، خاصةً بين الأطفال في المدارس وفي التجمعات، ما يستدعي التأكيد على أهمية التطعيم كوسيلة وقائية فعّالة لتقليل الإصابة والمضاعفات.

توفير جميع أنواع تطعيمات الإنفلونزا المسجلة

‎وأكدت الوزارة حرصها على توفير جميع أنواع تطعيمات الإنفلونزا المسجلة بهيئة الدواء المصرية، سواء الثلاثي أو الرباعي، ومن جميع الشركات المصنعة، عبر شركة «فاكسيرا» بما يشمل المستحضرات الكورية وسانوفي الفرنسية، وأبوت الأمريكية، وذلك لتلبية احتياجات الجمهور بإجمالي كميات تفوق 300 ألف جرعة.

ونوهت وزارة الصحة والسكان، إلى أن شركة «فاكسيرا» ستعمل على توفير هذه الأنواع تباعًا بدءًا من 1 سبتمبر، وتوزيعها من خلال 28 مركزًا تابعًا للمصل واللقاح، منتشرة في معظم محافظات الجمهورية، لتقديم الخدمة للمواطنين في مختلف أنحاء البلاد.

ولفتت الوزارة إلى أن هذه اللقاحات تتميز بفاعلية تزيد عن ستة أشهر، ما يوفر حماية موسمية مناسبة خلال فترة انتشار فيروسات الإنفلونزا.

