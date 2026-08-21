تشغيل تجريبي.. الصحة: 27 ألف خدمة طبية بالعيادات الخارجية لمستشفى بولاق الدكرور خلال شهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، مؤشرات التشغيل بمستشفى بولاق الدكرور النموذجي بمحافظة الجيزة خلال الفترة من مايو حتى يوليو 2026، وذلك في إطار خطة التشغيل التدريجي للمستشفى، التي تستهدف إدخال الأقسام والخدمات الطبية تباعًا وفقًا لمعدلات الجاهزية الفنية والطبية والبشرية واللوجستية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن العيادات الخارجية الصباحية سجلت ارتفاعًا متتاليًا في معدلات التردد، حيث بلغت 17,820 ترددًا خلال مايو، ثم 23,166 خلال يونيو، وصولًا إلى 27,530 خلال يوليو 2026.

كما سجلت العيادات الخارجية المسائية 776 ترددًا في مايو، و1,071 في يونيو، و1,132 في يوليو، وذلك في إطار مد ساعات العمل لتقديم الخدمة من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثامنة مساءً.

خدمات الغسيل الكلوي

وفيما يتعلق بخدمات الغسيل الكلوي، أشار المتحدث الرسمي إلى أن القسم استقبل 90 مريضًا خلال مايو، و81 مريضًا خلال يونيو، و96 مريضًا خلال يوليو، مع تشغيل ثلاثة شيفتات وتقديم خدمات الغسيل الكلوي للطوارئ والغسيل داخل وحدات الرعاية المركزة.

وأكد أن شهر يوليو شهد توسعًا ملحوظًا في نطاق الخدمات التشغيلية، حيث استقبل قسم الاستقبال 1,291 حالة، واستقبلت وحدات الرعاية المركزة 142 مريضًا، وأجرى قسم العمليات 76 عملية جراحية، بينما استقبل القسم الداخلي 124 مريضًا لتلقي خدمات الرعاية الطبية والتمريضية.

يذكر أن الطاقة الاستيعابية الإجمالية للمستشفى تبلغ 226 سريرًا، إلى جانب وحدات الرعاية المركزة للكبار والأطفال والقلب والحروق، ووحدات الحضانات، وقسم الغسيل الكلوي، والأشعة، والمعامل، وقسم العمليات.

من جانبه، نوّه الدكتور بيتر وجيه، مساعد الوزير للشؤون العلاجية، إلى تشغيل عدد من الخدمات الطبية المتخصصة، من بينها خدمات قسطرة القلب والقسطرة الطارئة، إضافة إلى خدمات الأشعة التشخيصية التي تشمل الرنين المغناطيسي والأشعة المقطعية بالصبغة والإيكو والسونار والدوبلر والماموجرام والأشعة العادية، والتي تعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

وأضاف أنه تم تشغيل المعامل بمختلف تخصصاتها، وتجهيز بنك دم تجميعي ودخوله الخدمة، وتشغيل قسم العلاج الطبيعي للكبار والأطفال، وقسم العلاج الكيماوي، ونقل وتشغيل قسم التخاطب والسمعيات من مستشفى أم المصريين العام، إلى جانب تجهيز وفرش قسم الطوارئ والاستقبال بطاقة استيعابية تبلغ 21 سريرًا.

وأكد الدكتور أسامة الشلقاني، مدير مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الجيزة، أن تشغيل المستشفى يتم وفق خطة تدريجية ومدروسة تهدف إلى ضمان جاهزية كل خدمة قبل دخولها التشغيل، بما يشمل استكمال التجهيزات الطبية وغير الطبية، وتوفير الكوادر الطبية والتمريضية والإدارية، والتأكد من جاهزية البنية التحتية والخدمات المساندة، بما يضمن تقديم الخدمات الطبية وفق معايير الجودة والسلامة.

وأشار إلى استمرار العمل على استكمال تشغيل باقي الخدمات وفق الاحتياجات التشغيلية الفعلية لكل قسم، وصولًا إلى التشغيل الكامل والمتكامل للمستشفى، بما يعزز إتاحة الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بمحافظة الجيزة.