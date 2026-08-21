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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

لأكثر من 24 ساعة.. انقطاع الكهرباء عن محطة زابوروجيه النووية

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

أفادت المتحدثة باسم محطة زابوروجيه للطاقة النووية بأن التيار الكهربائي الخارجي لايزال منقطعا لأكثر من 24 ساعة عن المحطة ، مؤكدة أن مولدات الديزل تحافظ على معايير السلامة.

وقالت المتحدثة باسم محطة زابوروجيه للطاقة النووية في تصريحات لها : يقع خط الكهرباء المتضرر الذي يغذي المحطة في منطقة تسيطر عليها كييف ولا توجد أي معلومات عن جدول أعمال الإصلاح.

وفي وقت لاحق ؛ ذكرت إدارة محطة زابوريجيا للطاقة النووية في ​أوكرانيا،  أن المحطة تحولت إلى استخدام مولدات الكهرباء العاملة بالديزل ​والمخصصة للطوارئ.

وأشارت إدارة محطة زابوريجيا للطاقة النووية في بيان لها إلى أن  ذلك جاء  بعد تلف خط كهرباء عالي الجهد ⁠في انقطاع الإمدادات الخارجية ​عن المنشأة.

وقالت الإدارة التي عينتها ​موسكو "يراقب موظفو المحطة معايير تشغيل المعدات.

وتابعت: ويجري اتخاذ جميع التدابير اللازمة للحفاظ على ​سلامة وحدات توليد الطاقة ​بشكل كامل".

واختتمت : أن مستويات الإشعاع طبيعية.

محطة زابوروجيه للطاقة النووية الطاقة النووية روسيا أوكرانيا التيار الكهربائي

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