لأكثر من 24 ساعة.. انقطاع الكهرباء عن محطة زابوروجيه النووية

أفادت المتحدثة باسم محطة زابوروجيه للطاقة النووية بأن التيار الكهربائي الخارجي لايزال منقطعا لأكثر من 24 ساعة عن المحطة ، مؤكدة أن مولدات الديزل تحافظ على معايير السلامة.

وقالت المتحدثة باسم محطة زابوروجيه للطاقة النووية في تصريحات لها : يقع خط الكهرباء المتضرر الذي يغذي المحطة في منطقة تسيطر عليها كييف ولا توجد أي معلومات عن جدول أعمال الإصلاح.

وفي وقت لاحق ؛ ذكرت إدارة محطة زابوريجيا للطاقة النووية في ​أوكرانيا، أن المحطة تحولت إلى استخدام مولدات الكهرباء العاملة بالديزل ​والمخصصة للطوارئ.

وأشارت إدارة محطة زابوريجيا للطاقة النووية في بيان لها إلى أن ذلك جاء بعد تلف خط كهرباء عالي الجهد ⁠في انقطاع الإمدادات الخارجية ​عن المنشأة.

وقالت الإدارة التي عينتها ​موسكو "يراقب موظفو المحطة معايير تشغيل المعدات.

وتابعت: ويجري اتخاذ جميع التدابير اللازمة للحفاظ على ​سلامة وحدات توليد الطاقة ​بشكل كامل".

واختتمت : أن مستويات الإشعاع طبيعية.