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البترول: التوسع في أنشطة البحث والاستكشاف وإنتاج الغاز الطبيعي بالبحر المتوسط
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

البترول: التوسع في أنشطة البحث والاستكشاف وإنتاج الغاز الطبيعي بالبحر المتوسط

وزير البترول يبحث مع رئيس «إنرجين» اليونانية تعزيز استثماراتها في مصر وزيادة إنتاج الغاز
وزير البترول يبحث مع رئيس «إنرجين» اليونانية تعزيز استثماراتها في مصر وزيادة إنتاج الغاز
أمل مجدى

التقي المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية،  ماثيوس ريجاس، الرئيس التنفيذي لشركة «إنرجين» اليونانية، بحضور نيكولاس كاتشاروف، مدير الشركة في مصر، لمتابعة خطط الشركة للتوسع في أنشطة البحث والاستكشاف وإنتاج الغاز الطبيعي بالبحر المتوسط، وبحث آفاق التعاون لزيادة أعمالها في مصر خلال الفترة المقبلة، في ضوء تسوية مستحقات شركاء الاستثمار في مصر.

وأكد الوزير أن تعزيز الإنتاج المحلي من الغاز يتصدر أولويات قطاع البترول، مشيرًا إلى حرص الدولة على توفير الحوافز اللازمة لتشجيع الشركاء على التوسع في أنشطة البحث والاستكشاف وتنمية الحقول وزيادة معدلات الإنتاج، مع العمل على تذليل أية تحديات قد تواجه تنفيذ برامج العمل.

كما أكد الوزير على أهمية الإسراع باستكمال إجراءات اتفاقيات دمج مناطق العمل التابعة لشركة إنرجين وإنهائها في أقرب وقت، موضحاً أن دمج مناطق الامتياز وسيلة هامة لخفض تكلفة الإنتاج من البترول والغاز، وبالتالي تعزيز الجدوى الاقتصادية للاستثمارات اللازمة لتدعيم الإنتاج المحلي.

وأضاف أن الدولة تواصل تنفيذ سياسات تستهدف تعزيز الثقة في مناخ الاستثمار وتحسين التدفقات النقدية للقطاع والوفاء بالالتزامات تجاه شركاء الاستثمار، بما يتيح للشركات توجيه المزيد من الاستثمارات إلى أعمال الحفر والاستكشاف وتنمية الحقول، ويشجع على الإسراع بتنفيذ برامج العمل وتحقيق زيادات ملموسة في الإنتاج.

وأشار إلى أن ما تحقق في ملف مستحقات شركاء الاستثمار يمثل تحولًا مهمًا في دعم الشراكة مع شركات البترول العالمية، ويسهم في فتح المجال أمام مرحلة جديدة من زيادة الاستثمارات وتوسيع النشاط البترولي، مؤكدًا العمل على استثمار هذا التحسن في دفع عجلة الإنتاج والاستكشاف.

واستعرض الوزير الفرص الاستثمارية التي تتيحها المزايدة العالمية الجديدة المطروحة للبحث عن البترول والغاز في مناطق واعدة تتميز بقربها من البنية التحتية والتسهيلات القائمة، بما يتيح خفض تكاليف الاستثمار وتقليص المدة الزمنية لربط الاكتشافات الجديدة على الإنتاج.

من جانبه، أشاد ماثيوس ريجاس، الرئيس التنفيذي لشركة «إنرجين»، بمستوى التعاون الإيجابي والحوار المستمر مع وزارة البترول والثروة المعدنية، مؤكدًا أن الإجراءات التي تم اتخاذها لتسوية مستحقات شركاء الاستثمار  أسهمت في خلق بيئة أكثر ايجابية والانتقال من مناقشة سبل حل التحديات إلى مرحلة جديدة تركز على التوسع وزيادة الاستثمارات.

وأشار ريجاس إلى أن الشركة تنظر بإيجابية إلى فرص النمو في مصر، وأن تحسن المناخ الاستثماري يفتح المجال أمام خطط جديدة لتعظيم استثمارات «إنرجين» وزيادة أنشطة الحفر وتنمية الحقول ورفع معدلات إنتاج الغاز الفترة المقبلة.

حضر اللقاء المهندس صلاح عبدالكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، والمهندس سيد سليم العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، والمهندس محمود ناجي، وكيل الوزارة المشرف على السلامة والبيئة وكفاءة الطاقة والمناخ والمتحدث الرسمي للوزارة، والمهندس إسحاق سعد، وكيل الوزارة للإنتاج.

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