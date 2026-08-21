تشكيل الزمالك المتوقع أمام الاتحاد.. عواد فى حراسة المرمى والدباغ بالهجوم

يستهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مشواره في بطولة الدوري الممتاز، مساء اليوم الجمعة، بمواجهة قوية أمام الاتحاد السكندري، ضمن منافسات الجولة الأولى من المسابقة، في مباراة يسعى خلالها الفريق الأبيض لتحقيق انطلاقة قوية وحصد أول ثلاث نقاط في رحلة الدفاع عن لقب الدوري الذي توج به الموسم الماضي.

وتقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً، وسط تطلعات من الجهاز الفني للزمالك بقيادة معتمد جمال لتحقيق الفوز، رغم الغيابات التي تضرب صفوف الفريق قبل ضربة البداية.

يدخل الزمالك المباراة بقائمة من اللاعبين الجاهزين، في ظل غياب عدد من العناصر لأسباب مختلفة، أبرزها شيكو بانزا وعبد الله السعيد، بالإضافة إلى البرازيلي خوان بيزيرا.

ومن المنتظر أن يعتمد معتمد جمال على تشكيل يضم:

حراسة المرمى: محمد عواد.

محمد عواد. خط الدفاع: محمود بنتايج، محمود حمدي الونش، محمد إسماعيل، عمر جابر.

محمود بنتايج، محمود حمدي الونش، محمد إسماعيل، عمر جابر. خط الوسط: أحمد فتوح، محمد شحاتة، محمد السيد.

أحمد فتوح، محمد شحاتة، محمد السيد. خط الهجوم: أحمد شريف، عدي الدباغ، أحمد إيشو.

ويأمل الجهاز الفني في ظهور الفريق بصورة قوية منذ الجولة الأولى، خاصة أن حصد النقاط الثلاث سيكون دفعة مهمة للزمالك في بداية مشواره بالموسم الجديد.

غيابات مؤثرة في صفوف الزمالك

ويفتقد الزمالك أمام الاتحاد السكندري عدداً من لاعبيه، يأتي في مقدمتهم حسام أشرف، الذي يغيب بسبب تراكم البطاقات الصفراء، بينما يواصل محمد إبراهيم برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة.

كما يغيب الثنائي شيكو بانزا وعبد الله السعيد، بعدما انضما إلى الفريق في وقت متأخر ولم يشاركا بصورة كاملة في فترة الإعداد، حيث يخضع اللاعبان لبرنامج تأهيلي خاص من أجل الوصول إلى الجاهزية المطلوبة للمباريات المقبلة.

ويغيب أيضاً البرازيلي خوان بيزيرا، في ظل عدم عودته إلى القاهرة حتى الآن واستمرار أزمته مع النادي.

وفي المقابل، يتطلع الزمالك إلى تجاوز هذه الغيابات والاعتماد على العناصر المتاحة، من أجل تحقيق الفوز على الاتحاد السكندري وحصد أول ثلاث نقاط، في مستهل حملة الدفاع عن لقب الدوري.