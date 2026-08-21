نفسيا وبدنيا وفنيا.. فرج عامر يكشف سر تطور حمزة عبد الكريم مع برشلونة

تحدث فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، عن مستقبل حمزة عبد الكريم، لاعب برشلونة، مشيدًا بما يقدمه اللاعب خلال الفترة الحالية، ومؤكدًا أن وجوده داخل أكاديمية برشلونة قد يمنحه فرصة كبيرة لتطوير مستواه والوصول إلى مراحل متقدمة في مسيرته الكروية.

وكتب فرج عامر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «هل تتخيل ما هو مستقبل حمزة عبد الكريم لو استمر في مصر، وما هو مستقبله في برشلونة لو استمر في تركيزه؟».

وأوضح رئيس سموحة السابق أن الفارق بين بقاء اللاعب في مصر وانتقاله إلى برشلونة لا يرتبط فقط بالمشاركة في المباريات، وإنما أيضًا بأسلوب إعداد اللاعبين داخل أكاديمية النادي الإسباني، قائلًا: «الفرق طبعًا في مدربي أكاديمية برشلونة وطريقة إعدادها للاعبين صغار السن الموهوبين كرويًا».

وأشار فرج عامر إلى أن منظومة برشلونة تهتم بتطوير اللاعب من جوانب متعددة، موضحًا: «الإعداد نفسي أولًا وبدنيًا ثانيًا وفنيًا ثالثًا»، معتبرًا أن هذه الطريقة يمكن أن تساعد حمزة عبد الكريم على استثمار موهبته والوصول إلى أفضل نسخة ممكنة منه.

وكشف عامر عن طريقة العمل مع حمزة داخل أكاديمية برشلونة، مشيرًا إلى أنه يتم تدريبه على أسلوب لعب يشبه النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، بسبب التشابه في البنية الجسمانية بين اللاعبين.

وقال: «في أكاديمية برشلونة يتم تدريب حمزة كيف يلعب بطريقة مشابهة بهالاند مهاجم مانشستر سيتي، لتشابه جسم حمزة وجسم هالاند».

وتأتي تصريحات فرج عامر في ظل الاهتمام المتزايد بمسيرة حمزة عبد الكريم، الذي أصبح أحد الأسماء المصرية الواعدة في الملاعب الأوروبية، وسط آمال كبيرة بأن يواصل تطوره داخل صفوف برشلونة، ويثبت قدرته على المنافسة والوصول إلى الفريق الأول مستقبلًا.