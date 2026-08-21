تريزيجيه في اختبار صعب مع الرياض أمام النصر بالدوري السعودي

يخوض الدولي المصري محمود تريزيجيه اختبارًا قويًا مع فريقه الرياض، عندما يستضيف النصر في السابعة مساء اليوم الجمعة، على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين.

يسعى تريزيجيه إلى قيادة الرياض لتحقيق فوزه الأول في النسخة الحالية من الدوري السعودي، بعدما استهل الفريق مشواره بالخسارة أمام الاتفاق بنتيجة 4-2 في المباراة التي جمعتهما بمدينة الدمام.

ويأمل اللاعب المصري في مواصلة تقديم مستويات مميزة مع فريقه الجديد، خاصة بعد حصوله مؤخرًا على جائزة أفضل جناح أيسر في الدوري المصري عن موسم 2025-2026، عقب تألقه مع الأهلي في الموسم الماضي، وذلك وفق تصويت اللاعبين المشاركين في المسابقة.

على الجانب الآخر، يدخل النصر المواجهة بمعنويات مرتفعة، بعدما حقق بداية قوية في الموسم الحالي، حيث استهل مشواره في الدوري بالفوز على الفتح 3-0، قبل أن يواصل نتائجه الإيجابية بالتأهل إلى الدور التالي من كأس الملك عقب انتصاره على الدرعية 4-0.

ويطمح النصر إلى حصد النقاط الثلاث أمام الرياض، من أجل تحقيق انتصاره الثاني في الدوري ومواصلة المنافسة على صدارة جدول الترتيب، في ظل قوة المنافسة على اللقب هذا الموسم.

وتصب المواجهات السابقة بين الفريقين في الدوري السعودي للمحترفين في مصلحة النصر، الذي لم يتعرض لأي خسارة أمام الرياض خلال اللقاءات التي جمعتهما في البطولة.

والتقى الفريقان 6 مرات في دوري المحترفين، حقق النصر خلالها الفوز في 5 مباريات، بينما انتهت مباراة واحدة بالتعادل. وسجل لاعبو النصر 15 هدفًا مقابل 5 أهداف للرياض.

وتتجه الأنظار إلى تريزيجيه في هذه المواجهة، لمعرفة مدى قدرته على صناعة الفارق أمام أحد أبرز فرق الدوري، والمساهمة في منح الرياض نتيجة إيجابية أمام النصر.