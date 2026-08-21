مارسيل كولر: الضغوط في الأهلي كبيرة.. والجماهير تهاجمك اذا خسرت

تحدث السويسري مارسيل كولر، المدير الفني السابق للنادي الأهلي والحالي لفريق زيوريخ، عن تجربته مع القلعة الحمراء، مؤكدًا أن العمل داخل النادي كان يفرض ضغوطًا كبيرة بسبب مطالب الجماهير المستمرة بتحقيق الفوز.

ونقل الناقد الرياضي محمود شوقي، عبر حسابه على موقع «فيسبوك»، تصريحات كولر، حيث قال: «الضغوط في الأهلي كبيرة، إذ يجب عليك تحقيق الفوز في كل مباراة وإلا ستواجه هجوم الجماهير ضدك في الشوارع».

وأضاف المدرب السويسري: «لقد تمكنت من اكتساب الخبرة منذ ذلك الوقت، وهو أمر مهم، كما أعتقد أنني أصبحت أكثر هدوءًا واتزانًا».

وكان كولر قد تولى تدريب الأهلي في الفترة الماضية، وحقق مع الفريق عددًا من البطولات، قبل رحيله عن منصبه، ليعود إلى التدريب من بوابة فريق زيوريخ السويسري.

موعد مباراة الأهلي والشرقية إنبي

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض أولى مبارياته في الدوري المصري الممتاز بالموسم الجديد، عندما يواجه الشرقية إنبي، في تمام الساعة الثامنة مساء الأحد المقبل، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من المسابقة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي المقبلة

ومن المقرر أن تُنقل مباراة الأهلي والشرقية إنبي عبر قناة «أون سبورت»، الناقل لمباريات الدوري المصري الممتاز.

وكان الأهلي قد اختتم معسكره الإعدادي في إسبانيا بمواجهة برشلونة في كأس خوان جامبر، وخسر الفريق الأحمر المباراة بنتيجة 2-1، قبل العودة إلى القاهرة استعدادًا لانطلاق مشواره في الدوري.