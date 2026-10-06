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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بعد شهر من الدراسة| أب يستغيث: نقلوا بنتي من 4 لـ 3 ابتدائي وقالوا “ساقطة”

شكوى ولي الأمر
شكوى ولي الأمر
ياسمين بدوي

نشر محمد يحيي محمد ولي أمر تلميذة بمدرسة حمزة بن عبد المطلب بحدائق أكتوبر ، استغاثة على فيس بوك ، بعد أن فوجئ بعد شهر بدء الدراسة أن المدرسة تنقل ابنته من الصف الرابع الابتدائي لفصل الصف الثالث الابتدائي ، بحجة انها "راسبة".

وتقدم ولي الأمر بشكوى رسمية لمدير إدارة حدائق أكتوبر التعليمية ، قال فيها : تم ابلاغي في نهاية العام الماضي بنجاح نجلتي ونقلها للصف الرابع ، وبناءاً عليه استلمت كتب الصف الرابع وانتظمت في الدراسة لمدة شهر بفصل "سنة رابعة" ، ثم فوجئت بإبلاغي برسوبها في مادتي الرياضيات واللغة الإنجليزية ولها دور ثاني دون اخطاري كتابيا ولا تليفونيا بموعد امتحان الدور الثاني، لذا ألتمس منكم التحقيق في الواقعة وتمكين ونجلتي من الاستمرار بالصف الرابع طبقا للقانون .

وقال ولي الأمر : ذهبت للإدارة التعليمية وقدمت شكوى وأخدت رقم الشكوى 3953 شؤون قانونية ، وبنتي لما راحت المدرسة واحدة من شؤون الطلبة نزلتها للمديرة وقالتلها انزلي روحي اقعدي في تالتة ابتدائي لأنك مش في رابعة ، فالبنت رفضت راحت ضربتها بالقلم ومزقت لها الملابس بعد ما اكتشفت إني قدمت شكوى .

من جانبها ، لم تصدر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أي بيان رسمي أو تصريحات توضح حقيقة الواقعة حتى الآن ، ومازالت جهود التحقق من صحة الواقعة للوقوف على الملابسات كاملة .

وعلى جانب آخر ، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن تلاميذ جميع صفوف المرحلة الإبتدائية ، ملزمين بالحضور بنسبة لا تقل عن 70% من أيام الدراسة بالفصلين الدراسيين خلال العام الدراسي الحالي 2026 / 2027 ، وذلك تنفيذا للقرار الوزاري 151 لسنة 2026

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : أنه في حالة عدم حضور التلميذ هذه النسبة ، لن يتم نقله للصف الأعلى إلا بعد حضور واجتياز البرنامج العلاجي المقرر في نهاية العام الدراسي ، وذلك تحت إشراف التوجيهات المختصة على مستوى الإدارة التعليمية والمديرية

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أنه صدرت توجيهات لإدارات المدارس بضرورة إخطار ولي الامر بتقرير البرنامج العلاجي الخاص بالتلميذ ونجاحه في الإجتياز من عدمه

وقرر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بالنسبة لتلامبذ المرحلة الابتدائية ، فمادة التربية الدينية، تكون مادة أساسية، تدرس بكافة الصفوف الدراسية، بالحلقة الابتدائية، ويشترط للنجاح فيها الحصول على نسبة (٧٠%) على الأقل من الدرجة المخصصة لها، على الاتحسب درجاتها ضمن المجموع العلى لدرجات التلميذ، ويقيم المعلم أداء تلاميذه، وفق نواتج التعلم الخاصة بالمادة، ويتضمنها المنهج الدراسي، ويشار إليها: (اجتاز / لم يجتز). ويعد الاجتياز شرط أساسي للنجاح.
 

كما قرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بالنسبة لمادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فهي مادة دراسية، ولا تحتسب درجاتها، ضمن المجموع الكلي.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : أما بالنسبة لمقررات التربية الفنية، والبدنية، والصحية، والموسيقية، والمجالات، وأنشطة التوكاتسو، فيقيم المعلم أداء تلاميذه، وفق نواتج التعلم الخاصة بكل مادة، ويتضمنها المنهج الدراسي، ويشار إليها: (اجتاز/ لم يجتز). 

تلميذة مدرسة حدائق أكتوبر الدراسة

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