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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

متفتحش بابها باستمرار .. أخطاء بسيطة تجعل التلاجة أكثر استهلاكا للكهرباء

التلاجة بتسحب كهرباء زيادة؟ أخطاء بسيطة بتزود الاستهلاك
التلاجة بتسحب كهرباء زيادة؟ أخطاء بسيطة بتزود الاستهلاك
أسماء عبد الحفيظ

الثلاجة من الأجهزة التي تعمل على مدار اليوم، ولذلك فإن طريقة استخدامها وحالتها الفنية يمكن أن تؤثر على استهلاك الكهرباء داخل المنزل. وفي بعض الحالات، قد تكون هناك عادات بسيطة تبدو غير مهمة، لكنها تجعل الثلاجة تعمل لفترات أطول للحفاظ على درجة الحرارة المناسبة.

التلاجة بتسحب كهرباء زيادة؟ أخطاء بسيطة بتزود الاستهلاك

ومع ارتفاع فاتورة الكهرباء، من المفيد مراجعة طريقة تشغيل الثلاجة قبل افتراض وجود مشكلة في العداد.

1- فتح باب الثلاجة باستمرار

التلاجة بتسحب كهرباء زيادة؟ أخطاء بسيطة بتزود الاستهلاك 

فتح باب الثلاجة مرات كثيرة أو تركه مفتوحًا لفترة طويلة يسمح بدخول الهواء الدافئ إلى الداخل، ما يجعل الضاغط يعمل لفترة أطول لإعادة درجة الحرارة إلى مستواها المناسب.

لذلك يفضل تحديد ما تحتاجينه قبل فتح الباب، وإغلاقه سريعًا بعد إخراج الطعام.

2- وضع الطعام الساخن داخل الثلاجة

التلاجة بتسحب كهرباء زيادة؟ أخطاء بسيطة بتزود الاستهلاك

وضع الأطعمة الساخنة مباشرة داخل الثلاجة يرفع درجة الحرارة الداخلية، وبالتالي يحتاج الجهاز إلى العمل لفترة أطول حتى يبرد الطعام ويستعيد درجة الحرارة المناسبة.

يفضل ترك الطعام ليبرد بطريقة آمنة قبل وضعه في الثلاجة، مع مراعاة عدم ترك الأطعمة القابلة للتلف خارج التبريد لفترات طويلة.

3- ترك مساحة غير كافية حول الثلاجة

تحتاج الثلاجة إلى مساحة مناسبة للتهوية والتخلص من الحرارة، ولذلك فإن وضعها ملاصقة للحائط أو بجوار مصدر حرارة قد يؤثر على كفاءتها.

ومن الأفضل الالتزام بمسافات التهوية التي تحددها الشركة المصنعة في دليل الجهاز.

4- تراكم الثلج داخل الفريزر

في الثلاجات التي تعتمد على إزالة الثلج يدويًا، يمكن أن يؤدي تراكم الثلج بشكل كبير إلى التأثير على كفاءة التبريد.

لذلك يجب إزالة الثلج وفق تعليمات الشركة المصنعة، وعدم استخدام أدوات حادة لكشطه حتى لا تتعرض أجزاء الجهاز للتلف.

5- تلف أو ضعف جلدة الباب

إذا كانت جلدة باب الثلاجة لا تحكم الغلق بشكل جيد، فقد يتسرب الهواء البارد إلى الخارج ويدخل الهواء الدافئ إلى الداخل.

وهذا قد يجعل الضاغط يعمل لفترات أطول للحفاظ على درجة الحرارة، لذلك يجب فحص الجلدة إذا لاحظتِ أن الباب لا يغلق بإحكام.

6- ضبط درجة الحرارة بشكل غير مناسب

خفض درجة الحرارة أكثر من اللازم لا يعني بالضرورة أن الطعام سيبقى محفوظًا بشكل أفضل، لكنه قد يؤدي إلى زيادة تشغيل الجهاز واستهلاك الطاقة.

الأفضل ضبط درجات الحرارة وفق توصيات الشركة المصنعة وطبيعة استخدام الثلاجة.

7- وضع الثلاجة بجوار مصدر حرارة

وجود الثلاجة بجوار البوتاجاز أو الفرن أو في مكان يتعرض لأشعة الشمس المباشرة يمكن أن يجعلها تحتاج إلى مجهود أكبر للتخلص من الحرارة والحفاظ على البرودة الداخلية.

لذلك يفضل وضعها في مكان جيد التهوية وبعيد عن مصادر الحرارة قدر الإمكان.

كيف تعرفين أن الثلاجة تستهلك كهرباء أكثر من المعتاد؟

ليس كل ارتفاع في استهلاك الكهرباء سببه الثلاجة، خاصة أن استهلاكها يتأثر بحجم الجهاز وكفاءته ودرجة حرارة المكان وعدد مرات فتح الباب وعوامل أخرى.

لكن إذا لاحظتِ أن الثلاجة تعمل بشكل مستمر تقريبًا، أو أن التبريد أصبح ضعيفًا، أو ظهرت أصوات غير معتادة، أو ارتفعت الفاتورة بشكل ملحوظ دون تغيير في الاستخدام، فمن الأفضل فحص الجهاز بواسطة فني متخصص.

كما أن تنظيف الثلاجة والالتزام بتعليمات التشغيل والصيانة الموجودة في دليل الجهاز يساعدان على الحفاظ على كفاءتها وتقليل الهدر في استهلاك الكهرباء.

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