قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ملحمة النصر|ماذا قال منهج تاريخ البكالوريا المصرية عن حرب أكتوبر ؟
خبير عسكري يكشف تفاصيل جديدة ومثيرة من حرب أكتوبر 1973 في ذكرى النصر
تقرير لجنة الانضباط بالفيفا يفجر مفاجأة.. عقوبات صارمة ضد حسام وإبراهيم حسن
قرار جمهوري بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد القوات المسلحة
دمج 183026 طفل من ذوي الإعاقة البسيطة بأكثر من 28 ألف مدرسة بمختلف المحافظات
الطيران المدني السعودي: إصابة 3 أشخاص في استهداف مطاري نجران وجازان
رئيس مجلس الشيوخ في ذكرى نصر أكتوبر: الإرادة المصرية إذا عزمت فلا راد لعزمها
الليلة الختامية للاحتفال بذكرى مولد الإمام الحسين
وزير النقل يؤكد أهمية مواصلة العمل بروح انتصارات أكتوبر المجيدة لدعم التنمية الشاملة
بعد شهر من الدراسة| أب يستغيث: نقلوا بنتي من 4 لـ 3 ابتدائي وقالوا “ساقطة”
"الزراعة" ترفع حالة الطوارئ للموسم الشتوي وتطلق خطة شاملة لتوفير المستلزمات والتقاوي
دور الانعقاد الثاني.. انطلاق أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

منال عوض: 2700 نشاط تدريبي وتثقيفي بـ 26 محافظة استفاد منها 212 ألف مواطن

وزيرة التنمية المحلية والبيئة
وزيرة التنمية المحلية والبيئة
ايمان البكش

تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا اليوم حول أبرز جهود وأنشطة وحدة السكان المركزية بالوزارة خلال شهر سبتمبر 2026، ومتابعة تنفيذ أنشطة ومبادرات وحدات السكان بالمحافظات، في إطار دعم أهداف الخطة الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

وحدة السكان المركزية 

وأوضح التقرير الذي تلقته وزيرة التنمية المحلية والبيئة من الدكتورة فاطمة الزهراء جيل، رئيس الوحدة المركزية للسكان بالوزارة، أنه تم خلال شهر سبتمبر تسجيل 2700 نشاط تدريبي وتثقيفي وتوعوي وخدمي بوحدات السكان في مختلف محافظات الجمهورية،  استفاد منها 212 ألف مواطن من مختلف الفئات العمرية من الذكور والإناث، وذلك بالتعاون مع مختلف المديريات الخدمية والمؤسسات الأهلية والجامعات، وتحت إشراف السادة المحافظين ونوابهم السكرتيري العموم ورئيس الوحدة المركزية للسكان بالوزارة.

وأضاف التقرير أن الوحدة المركزية للسكان تواصل المتابعة الشهرية لتطور نسب الإنجاز المحققة من خطة مبادرات عام 2026، وفقًا لكل محافظة ولكل محور استراتيجي من محاور الخطة القومية للسكان والتنمية 2030، بهدف متابعة التغير في مؤشرات الأداء، وتحديد الفجوات ومعوقات تحقيق المستهدف بكل محافظة، والعمل على تصحيح المسار في حينه، حيث بلغت نسبة الإنجاز على مستوى الجمهورية 82%، بما يعكس تحقيق نسب إنجاز تتماشى مع التحسن الحادث في بعض المؤشرات السكانية والصحة الإنجابية والخصائص السكانية في المحافظات.

وفي إطار الدعم الفني وبناء القدرات، أوضح التقرير أن وحدة السكان المركزية تواصل المتابعة الميدانية لوحدات السكان بالمحافظات، لضمان فعالية تنفيذ الأنشطة من خلال فرق عمل لديها الوعي والفهم المستمر بمنهج عمل إدارة البرنامج السكاني بالمحليات، حيث قامت الدكتورة فاطمة الزهراء جيل، رئيس الوحدة المركزية للسكان بالوزارة، بزيارات ميدانية إلى 4 محافظات خلال شهر سبتمبر، شملت سوهاج وقنا والقليوبية والإسماعيلية، بهدف دعم وبناء قدرات وإعادة تأهيل 225 من فرق العمل بالمحافظات.

وأشار التقرير إلى أن التدريب استهدف رفع وعي المشاركين بمفهوم حوكمة إدارة البرنامج السكاني بالمحليات ودور كل منهم في الإطار المؤسسي، والتدريب على كيفية قراءة المؤشرات السكانية على مستوى المحافظة والمراكز، وإعادة التأهيل على استخدام منهج تحديد المشكلات من واقع محل إقامة المنسقين وتحليلها وتحديد أسبابها مع المجتمع والقيادات التنفيذية، ووضع أولويات الحلول وخطط العمل ومؤشرات الأداء في إطار مبادرات وحدة السكان بالمحافظة، إلى جانب التعريف بإطار متابعة وتقييم محاور الاستراتيجية القومية للسكان، وشرح مصفوفة المؤشرات «Metadata» اللازمة لمتابعة أبعاد القضية السكانية ومحاور عمل الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2030، وبلغ إجمالي المشاركين في التدريبات 225 مشاركًا من منسقي السكان بالمحليات والمديريات ومراكز المعلومات ودعم اتخاذ القرار والمجتمع المدني، بواقع 65 مشاركًا بسوهاج، و55 بقنا، و75 بالقليوبية، و30 بالإسماعيلية.

وفيما يتعلق بمتابعة أنشطة تدريب ريادة الأعمال والشمول المالي، أوضح التقرير استمرار التعاون بين وحدات السكان بالمحافظات ومؤسسة صناع الخير وبنك مصر وبرنامج «مشروعك» وصندوق التنمية المحلية، حيث تم خلال شهر سبتمبر تدريب 15 ألف شاب وفتاة على ريادة الأعمال والشمول المالي في 90 مركزًا من مراكز حياة كريمة بـ15 محافظة، وبلغت نسبة مشاركة الإناث 65% من إجمالي المستفيدين خلال الشهر، ليصل إجمالي عدد الشباب الذين تم تدريبهم على ريادة الأعمال والشمول المالي منذ يناير وحتى الآن إلى 88 ألف مستفيد، بنسبة إنجاز بلغت 77% من المخطط خلال العام.

كما استمرت جهود وحدات السكان في دعم برنامج «قيم وحياة» بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير ومؤسسة أجيال مصر، حيث نفذت وحدات السكان في 3 محافظات 123 نشاطًا مجتمعيًا استفاد منها نحو 3.7 ألف مستفيد بالجهات الحكومية والمدارس، بهدف نشر القيم والأخلاق الحميدة في بيئة العمل والمدارس، وبلغت نسبة استفادة الإناث 44% خلال شهر سبتمبر.

وأكدت الدكتورة منال عوض ، أهمية استمرار وحدات السكان بالمحافظات في تنفيذ المبادرات والأنشطة التي تستجيب للاحتياجات الفعلية للمواطنين، وتعزز الوعي بالقضايا السكانية والتنموية، مع مواصلة المتابعة الميدانية وبناء قدرات فرق العمل، والتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية والأهلية والجامعات، بما يسهم في تحسين المؤشرات السكانية ودعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

كما شددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على أهمية التوسع في برامج تمكين الشباب ودعم ريادة الأعمال والشمول المالي، وتعزيز المشاركة المجتمعية ونشر القيم الإيجابية، إلى جانب مواصلة جهود التوعية بالقضايا السكانية والبيئية، بما ينعكس على تحسين جودة حياة المواطنين بمختلف المحافظات.

منال عوض وحدة السكان المركزية التنمية المحلية التنمية المحلية والبيئة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

بعد وفاة باحثة وحجر 200 شخص.. أمريكا تحذر: مرض غامض في روسيا قد ينتشر سريعًا

الإعلامي الراحل وائل الابراشي

كسرا كالون الباب وهربا.. محاولة اقتحام شقة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي بمصر القديمة

المتصوفة البلغارية الراحلة بابا فانغا

وفاة باحثة وحجر صحي.. مرض غامض في روسيا يثير مخاوف عودة الطاعون للعالم

إصابة سيدة في بورسعيد

مش مسامحاكي يا سحر .. نقل سيدة للمستشفى بعد محاولتها إنهاء حياتها ببورسعيد

زيادة في أسعار الذهب مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

عيار 21 يسجل رقماً جديداً مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء.. وصل كام؟

حمزة عبد الكريم

مجرد نقاش فني.. منتخب مصر يكشف حقيقة أزمة حسام حسن وحمزة عبد الكريم

ياسر إبراهيم إلى بيراميدز

مليون و700 ألف دولار.. ياسر إبراهيم يحدد سعر انتقاله إلى بيراميدز

حسام عبدالمجيد

مهلة 30 يومًا.. حسام عبد المجيد يوجه إنذارًا رسميًا للزمالك بسبب مستحقاته

ترشيحاتنا

وداعًا للواتساب على الهواتف القديمة

وداعًا للواتساب على الهواتف القديمة| حظر شامل وتلقائي للأجهزة غير المدعومة.. هل هاتفك بينها؟

مواصفات هاتف أوبو F35 5G

بمواصفات احترافية.. أوبو تغزو الأسواق بسلسلة هواتف جديدة

تسلا Supercharger

تسلا تتيح لك الانطلاق دون فصل الشاحن بهذه الميزة الجديدة

بالصور

متفتحش بابها باستمرار .. أخطاء بسيطة تجعل التلاجة أكثر استهلاكا للكهرباء

التلاجة بتسحب كهرباء زيادة؟ أخطاء بسيطة بتزود الاستهلاك
التلاجة بتسحب كهرباء زيادة؟ أخطاء بسيطة بتزود الاستهلاك
التلاجة بتسحب كهرباء زيادة؟ أخطاء بسيطة بتزود الاستهلاك

هند صبرى تثير الجدل بلوك جرئ وشعر مبلل

هند صبرى تثير الجدل بلوك جرئ و شعر مبلل
هند صبرى تثير الجدل بلوك جرئ و شعر مبلل
هند صبرى تثير الجدل بلوك جرئ و شعر مبلل

طريقة عمل البروكلي بالبيض.. وصفة سريعة ومشبعة للفطار أو العشاء

طريقة عمل البروكلي بالبيض.. وصفة سريعة ومشبعة للفطار أو العشاء
طريقة عمل البروكلي بالبيض.. وصفة سريعة ومشبعة للفطار أو العشاء
طريقة عمل البروكلي بالبيض.. وصفة سريعة ومشبعة للفطار أو العشاء

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 170 من كلية الضباط الاحتياط.. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 170 من كلية الضباط الاحتياط
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 170 من كلية الضباط الاحتياط
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 170 من كلية الضباط الاحتياط

فيديو

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 170 من كلية الضباط الاحتياط

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 170 من كلية الضباط الاحتياط.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة محمد عيد

د. هبة محمد عيد تكتب: جيل يحمل ذكرى النصر.. رسالة تقدير لدرع الوطن وسيفه

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: ماذا لو غاب الأمن؟.. بين درس 2011 وما يحدث حولنا

محمد أحمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات

محمد أحمد حسونة يكتب: من الثانوية إلى الجامعة.. هنا تبدأ الحكاية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الانسحاب الأمريكي من العراق.. مأساة وعار

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الإستراتيجية الأمريكية تدير الشرق الأوسط بالوظائف لا بالتحالفات

المزيد