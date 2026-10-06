منال عوض: 2700 نشاط تدريبي وتثقيفي بـ 26 محافظة استفاد منها 212 ألف مواطن

تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا اليوم حول أبرز جهود وأنشطة وحدة السكان المركزية بالوزارة خلال شهر سبتمبر 2026، ومتابعة تنفيذ أنشطة ومبادرات وحدات السكان بالمحافظات، في إطار دعم أهداف الخطة الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

وحدة السكان المركزية

وأوضح التقرير الذي تلقته وزيرة التنمية المحلية والبيئة من الدكتورة فاطمة الزهراء جيل، رئيس الوحدة المركزية للسكان بالوزارة، أنه تم خلال شهر سبتمبر تسجيل 2700 نشاط تدريبي وتثقيفي وتوعوي وخدمي بوحدات السكان في مختلف محافظات الجمهورية، استفاد منها 212 ألف مواطن من مختلف الفئات العمرية من الذكور والإناث، وذلك بالتعاون مع مختلف المديريات الخدمية والمؤسسات الأهلية والجامعات، وتحت إشراف السادة المحافظين ونوابهم السكرتيري العموم ورئيس الوحدة المركزية للسكان بالوزارة.

وأضاف التقرير أن الوحدة المركزية للسكان تواصل المتابعة الشهرية لتطور نسب الإنجاز المحققة من خطة مبادرات عام 2026، وفقًا لكل محافظة ولكل محور استراتيجي من محاور الخطة القومية للسكان والتنمية 2030، بهدف متابعة التغير في مؤشرات الأداء، وتحديد الفجوات ومعوقات تحقيق المستهدف بكل محافظة، والعمل على تصحيح المسار في حينه، حيث بلغت نسبة الإنجاز على مستوى الجمهورية 82%، بما يعكس تحقيق نسب إنجاز تتماشى مع التحسن الحادث في بعض المؤشرات السكانية والصحة الإنجابية والخصائص السكانية في المحافظات.

وفي إطار الدعم الفني وبناء القدرات، أوضح التقرير أن وحدة السكان المركزية تواصل المتابعة الميدانية لوحدات السكان بالمحافظات، لضمان فعالية تنفيذ الأنشطة من خلال فرق عمل لديها الوعي والفهم المستمر بمنهج عمل إدارة البرنامج السكاني بالمحليات، حيث قامت الدكتورة فاطمة الزهراء جيل، رئيس الوحدة المركزية للسكان بالوزارة، بزيارات ميدانية إلى 4 محافظات خلال شهر سبتمبر، شملت سوهاج وقنا والقليوبية والإسماعيلية، بهدف دعم وبناء قدرات وإعادة تأهيل 225 من فرق العمل بالمحافظات.

وأشار التقرير إلى أن التدريب استهدف رفع وعي المشاركين بمفهوم حوكمة إدارة البرنامج السكاني بالمحليات ودور كل منهم في الإطار المؤسسي، والتدريب على كيفية قراءة المؤشرات السكانية على مستوى المحافظة والمراكز، وإعادة التأهيل على استخدام منهج تحديد المشكلات من واقع محل إقامة المنسقين وتحليلها وتحديد أسبابها مع المجتمع والقيادات التنفيذية، ووضع أولويات الحلول وخطط العمل ومؤشرات الأداء في إطار مبادرات وحدة السكان بالمحافظة، إلى جانب التعريف بإطار متابعة وتقييم محاور الاستراتيجية القومية للسكان، وشرح مصفوفة المؤشرات «Metadata» اللازمة لمتابعة أبعاد القضية السكانية ومحاور عمل الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2030، وبلغ إجمالي المشاركين في التدريبات 225 مشاركًا من منسقي السكان بالمحليات والمديريات ومراكز المعلومات ودعم اتخاذ القرار والمجتمع المدني، بواقع 65 مشاركًا بسوهاج، و55 بقنا، و75 بالقليوبية، و30 بالإسماعيلية.

وفيما يتعلق بمتابعة أنشطة تدريب ريادة الأعمال والشمول المالي، أوضح التقرير استمرار التعاون بين وحدات السكان بالمحافظات ومؤسسة صناع الخير وبنك مصر وبرنامج «مشروعك» وصندوق التنمية المحلية، حيث تم خلال شهر سبتمبر تدريب 15 ألف شاب وفتاة على ريادة الأعمال والشمول المالي في 90 مركزًا من مراكز حياة كريمة بـ15 محافظة، وبلغت نسبة مشاركة الإناث 65% من إجمالي المستفيدين خلال الشهر، ليصل إجمالي عدد الشباب الذين تم تدريبهم على ريادة الأعمال والشمول المالي منذ يناير وحتى الآن إلى 88 ألف مستفيد، بنسبة إنجاز بلغت 77% من المخطط خلال العام.

كما استمرت جهود وحدات السكان في دعم برنامج «قيم وحياة» بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير ومؤسسة أجيال مصر، حيث نفذت وحدات السكان في 3 محافظات 123 نشاطًا مجتمعيًا استفاد منها نحو 3.7 ألف مستفيد بالجهات الحكومية والمدارس، بهدف نشر القيم والأخلاق الحميدة في بيئة العمل والمدارس، وبلغت نسبة استفادة الإناث 44% خلال شهر سبتمبر.

وأكدت الدكتورة منال عوض ، أهمية استمرار وحدات السكان بالمحافظات في تنفيذ المبادرات والأنشطة التي تستجيب للاحتياجات الفعلية للمواطنين، وتعزز الوعي بالقضايا السكانية والتنموية، مع مواصلة المتابعة الميدانية وبناء قدرات فرق العمل، والتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية والأهلية والجامعات، بما يسهم في تحسين المؤشرات السكانية ودعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

كما شددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على أهمية التوسع في برامج تمكين الشباب ودعم ريادة الأعمال والشمول المالي، وتعزيز المشاركة المجتمعية ونشر القيم الإيجابية، إلى جانب مواصلة جهود التوعية بالقضايا السكانية والبيئية، بما ينعكس على تحسين جودة حياة المواطنين بمختلف المحافظات.