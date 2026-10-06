قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ابني حبيبي يا نور عيني.. القصة الحقيقية وراء أغنية «أم البطل» لـ شريفة فاضل
إسبانيا تتجه إلى انتخابات مبكرة في 29 نوفمبر بعد حل البرلمان
ملحمة النصر|ماذا قال منهج تاريخ البكالوريا المصرية عن حرب أكتوبر ؟
خبير عسكري يكشف تفاصيل جديدة ومثيرة من حرب أكتوبر 1973 في ذكرى النصر
تقرير لجنة الانضباط بالفيفا يفجر مفاجأة.. عقوبات صارمة ضد حسام وإبراهيم حسن
قرار جمهوري بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد القوات المسلحة
دمج 183026 طفل من ذوي الإعاقة البسيطة بأكثر من 28 ألف مدرسة بمختلف المحافظات
الطيران المدني السعودي: إصابة 3 أشخاص في استهداف مطاري نجران وجازان
رئيس مجلس الشيوخ في ذكرى نصر أكتوبر: الإرادة المصرية إذا عزمت فلا راد لعزمها
الليلة الختامية للاحتفال بذكرى مولد الإمام الحسين
وزير النقل يؤكد أهمية مواصلة العمل بروح انتصارات أكتوبر المجيدة لدعم التنمية الشاملة
بعد شهر من الدراسة| أب يستغيث: نقلوا بنتي من 4 لـ 3 ابتدائي وقالوا “ساقطة”
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أعلام مصر وصور الرئيس تزين احتفالات طلاب مدرسة الشهيد مبروك بنصر أكتوبر

احتفالات نصر اكتوبر بإحدي المدارس
احتفالات نصر اكتوبر بإحدي المدارس
محمد بدران   -  
علا محمد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا من احتفال طلاب مدرسة الشهيد مبروك بمحافظة الغربية، بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، وسط أجواء وطنية مميزة عكست حالة من الفخر والاعتزاز بهذه المناسبة الوطنية.

وظهر الطلاب خلال الاحتفال وهم يحملون أعلام مصر، ويرفعون صور الرئيس، في مشهد احتفالي عبّر عن فرحتهم بذكرى النصر، بالتزامن مع احتفالات المصريين بمرور 53 عامًا على انتصارات أكتوبر 1973.

وأظهرت الصور مشاركة عدد كبير من طلاب المدرسة في الفعاليات، وسط أجواء اتسمت بالحماس والروح الوطنية، حيث حرص الطلاب على التعبير عن اعتزازهم بتاريخ بلدهم وتضحيات أبطال القوات المسلحة المصرية خلال حرب أكتوبر.

وتفاعل عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مع الصور المتداولة، مشيدين بمشاركة الطلاب في إحياء ذكرى نصر أكتوبر، وما تحمله هذه المناسبة من معانٍ وطنية مهمة، خاصة لدى الأجيال الجديدة.

وتحرص المدارس المصرية في ذكرى انتصارات أكتوبر على تنظيم عدد من الفعاليات والأنشطة التي تهدف إلى تعريف الطلاب ببطولات القوات المسلحة، وترسيخ قيم الانتماء وحب الوطن، وتعريف الأجيال الجديدة بالتضحيات التي قدمها أبطال الجيش المصري من أجل استعادة الأرض والكرامة.

وتعد حرب أكتوبر 1973 واحدة من أبرز المحطات في التاريخ المصري الحديث، حيث نجحت القوات المسلحة المصرية في عبور قناة السويس وتحطيم خط بارليف، وبدء معركة تحرير الأراضي المصرية المحتلة، في ملحمة عسكرية ووطنية ما زالت حاضرة في وجدان المصريين.

وتأتي احتفالات 6 أكتوبر من كل عام لتجدد مشاعر الفخر بنصر القوات المسلحة المصرية، وتؤكد أهمية الحفاظ على ذاكرة الانتصار وتعريف الأجيال الجديدة ببطولات وتضحيات أبطال حرب أكتوبر.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي طلاب مدرسة الشهيد مدرسة الشهيد مبروك محافظة الغربية ذكرى انتصارات حرب أكتوبر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

بعد وفاة باحثة وحجر 200 شخص.. أمريكا تحذر: مرض غامض في روسيا قد ينتشر سريعًا

الإعلامي الراحل وائل الابراشي

كسرا كالون الباب وهربا.. محاولة اقتحام شقة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي بمصر القديمة

المتصوفة البلغارية الراحلة بابا فانغا

وفاة باحثة وحجر صحي.. مرض غامض في روسيا يثير مخاوف عودة الطاعون للعالم

إصابة سيدة في بورسعيد

مش مسامحاكي يا سحر .. نقل سيدة للمستشفى بعد محاولتها إنهاء حياتها ببورسعيد

زيادة في أسعار الذهب مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

عيار 21 يسجل رقماً جديداً مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء.. وصل كام؟

حمزة عبد الكريم

مجرد نقاش فني.. منتخب مصر يكشف حقيقة أزمة حسام حسن وحمزة عبد الكريم

ياسر إبراهيم إلى بيراميدز

مليون و700 ألف دولار.. ياسر إبراهيم يحدد سعر انتقاله إلى بيراميدز

حسام عبدالمجيد

مهلة 30 يومًا.. حسام عبد المجيد يوجه إنذارًا رسميًا للزمالك بسبب مستحقاته

ترشيحاتنا

حرب أكتوبر

معنوية قبل العسكرية.. كيف انتصرت مصر في حرب أكتوبر بجيشين في البيت والجبهة؟

حرب أكتوبر

ناقد فني: 6 أكتوبر ذكرى عزيزة في قلوب المصريين والعالم العربي

أرشيفية

أموال التأمينات تقترب من التريليون جنيه.. جمال عوض يكشف التفاصيل

بالصور

بـ شعر أشقر.. ياسمين رئيس تثير الجدل بلوك جديد

ياسمين رئيس تثير الجدل بلوك جديد
ياسمين رئيس تثير الجدل بلوك جديد
ياسمين رئيس تثير الجدل بلوك جديد

متفتحش بابها باستمرار .. أخطاء بسيطة تجعل التلاجة أكثر استهلاكا للكهرباء

التلاجة بتسحب كهرباء زيادة؟ أخطاء بسيطة بتزود الاستهلاك
التلاجة بتسحب كهرباء زيادة؟ أخطاء بسيطة بتزود الاستهلاك
التلاجة بتسحب كهرباء زيادة؟ أخطاء بسيطة بتزود الاستهلاك

هند صبرى تثير الجدل بلوك جرئ وشعر مبلل

هند صبرى تثير الجدل بلوك جرئ و شعر مبلل
هند صبرى تثير الجدل بلوك جرئ و شعر مبلل
هند صبرى تثير الجدل بلوك جرئ و شعر مبلل

طريقة عمل البروكلي بالبيض.. وصفة سريعة ومشبعة للفطار أو العشاء

طريقة عمل البروكلي بالبيض.. وصفة سريعة ومشبعة للفطار أو العشاء
طريقة عمل البروكلي بالبيض.. وصفة سريعة ومشبعة للفطار أو العشاء
طريقة عمل البروكلي بالبيض.. وصفة سريعة ومشبعة للفطار أو العشاء

فيديو

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 170 من كلية الضباط الاحتياط

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 170 من كلية الضباط الاحتياط.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة محمد عيد

د. هبة محمد عيد تكتب: جيل يحمل ذكرى النصر.. رسالة تقدير لدرع الوطن وسيفه

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: ماذا لو غاب الأمن؟.. بين درس 2011 وما يحدث حولنا

محمد أحمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات

محمد أحمد حسونة يكتب: من الثانوية إلى الجامعة.. هنا تبدأ الحكاية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الانسحاب الأمريكي من العراق.. مأساة وعار

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الإستراتيجية الأمريكية تدير الشرق الأوسط بالوظائف لا بالتحالفات

المزيد