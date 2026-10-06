أعلام مصر وصور الرئيس تزين احتفالات طلاب مدرسة الشهيد مبروك بنصر أكتوبر

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا من احتفال طلاب مدرسة الشهيد مبروك بمحافظة الغربية، بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، وسط أجواء وطنية مميزة عكست حالة من الفخر والاعتزاز بهذه المناسبة الوطنية.

وظهر الطلاب خلال الاحتفال وهم يحملون أعلام مصر، ويرفعون صور الرئيس، في مشهد احتفالي عبّر عن فرحتهم بذكرى النصر، بالتزامن مع احتفالات المصريين بمرور 53 عامًا على انتصارات أكتوبر 1973.

وأظهرت الصور مشاركة عدد كبير من طلاب المدرسة في الفعاليات، وسط أجواء اتسمت بالحماس والروح الوطنية، حيث حرص الطلاب على التعبير عن اعتزازهم بتاريخ بلدهم وتضحيات أبطال القوات المسلحة المصرية خلال حرب أكتوبر.

وتفاعل عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مع الصور المتداولة، مشيدين بمشاركة الطلاب في إحياء ذكرى نصر أكتوبر، وما تحمله هذه المناسبة من معانٍ وطنية مهمة، خاصة لدى الأجيال الجديدة.

وتحرص المدارس المصرية في ذكرى انتصارات أكتوبر على تنظيم عدد من الفعاليات والأنشطة التي تهدف إلى تعريف الطلاب ببطولات القوات المسلحة، وترسيخ قيم الانتماء وحب الوطن، وتعريف الأجيال الجديدة بالتضحيات التي قدمها أبطال الجيش المصري من أجل استعادة الأرض والكرامة.

وتعد حرب أكتوبر 1973 واحدة من أبرز المحطات في التاريخ المصري الحديث، حيث نجحت القوات المسلحة المصرية في عبور قناة السويس وتحطيم خط بارليف، وبدء معركة تحرير الأراضي المصرية المحتلة، في ملحمة عسكرية ووطنية ما زالت حاضرة في وجدان المصريين.

وتأتي احتفالات 6 أكتوبر من كل عام لتجدد مشاعر الفخر بنصر القوات المسلحة المصرية، وتؤكد أهمية الحفاظ على ذاكرة الانتصار وتعريف الأجيال الجديدة ببطولات وتضحيات أبطال حرب أكتوبر.