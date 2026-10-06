المؤسسات الدينية في ذكرى أكتوبر| شيخ الأزهر: ملحمة عسكرية ووطنية خالدة.. المفتي: تجسيد لوحدة الصف.. الأوقاف: يجب استلهام روح النصر

ماذا قالت المؤسسات الدينية في ذكرى نصر أكتوبر؟

شيخ الأزهر: أكتوبر ملحمة عسكرية ووطنية خالدة

مفتي الجمهورية: أكتوبر يجسد وحدة الصف وقوة العزيمة

وزير الأوقاف: استلهام روح أكتوبر لمواصلة البناء والتنمية

في ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر المجيدة، استحضرت المؤسسات الدينية في مصر صفحات مضيئة من تاريخ الوطن، واستعادت في رسائلها معاني البطولة والتضحية والإرادة التي جسدها أبطال القوات المسلحة المصرية خلال ملحمة استعادة الأرض والكرامة.

وأكدت كلمات الأزهر الشريف ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف أن ذكرى النصر لا تتوقف عند حدود الاحتفاء بحدث تاريخي، وإنما تحمل للأجيال دروسًا متجددة في حب الوطن وتحمل المسؤولية وبذل الجهد والحفاظ على مقدرات الدولة.

وتنوعت رسائل المؤسسات الدينية في هذه المناسبة الوطنية، بين استحضار تضحيات الشهداء، والإشادة ببسالة رجال القوات المسلحة، والتأكيد على أهمية استلهام قيم أكتوبر في مواصلة مسيرة البناء والتنمية، إلى جانب الدعوة إلى تعزيز الانتماء والوعي والمسئولية، والحفاظ على أمن الوطن وكرامته.

شيخ الأزهر: أكتوبر ملحمة عسكرية ووطنية خالدة

تقدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص التهاني وصادق التبريكات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى أبطال القوات المسلحة البواسل، والشعب المصري العظيم، بمناسبة ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر المجيدة، التي استعادت خلالها مصر أرضها وكرامتها.

وأكد شيخ الأزهر أن حرب أكتوبر المجيدة تمثل ملحمة عسكرية ووطنية خالدة، سطر خلالها الجندي المصري ببسالته وإقدامه صفحات مضيئة في التاريخ، وبرهن للعالم أجمع على أن العزيمة الصادقة والإيمان الراسخ قادران على دحر المحتل، واسترداد الحقوق المغتصبة، وصون تراب الوطن.

واستحضر الإمام الأكبر في هذه الذكرى المجيدة تضحيات الشهداء الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم فداءً للوطن ورفعةً لرايته، مؤكدًا أن استقرار الأوطان وصون مقدراتها يقتضيان دائمًا استحضار روح هذا النصر.

شيخ الأزهر يستقبل أبطال الصاعقة من رجال أكتوبر

واستقبل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الاثنين بمشيخة الأزهر، وفدًا من ضباط الصاعقة القدامى من أبطال حرب أكتوبر المجيدة، في لقاء استحضر خلاله بطولات رجال القوات المسلحة وتضحياتهم في سبيل الوطن.

وأكد شيخ الأزهر أن نصر أكتوبر العظيم سيظل شاهدًا على قدرة الشعب المصري وقواته المسلحة على تجاوز المحن واستعادة الأرض والكرامة، مشيرًا إلى أن هذا الانتصار لم يكن مجرد نصر عسكري، وإنما كان ملحمة تاريخية تجسدت فيها معاني الإيمان بالوطن والصبر والتضحية والإرادة.

وأوضح الإمام الأكبر أن بطولات أكتوبر ودروسها لا تزال محل دراسة وتقدير في المؤسسات العسكرية حول العالم، بما تمثله من نموذج في الإرادة والقدرة على تجاوز التحديات وتحقيق الانتصار.

وأشار إلى أن استحضار بطولات أبطال أكتوبر ليس مجرد احتفاء بذكرى تاريخية، وإنما هو استدعاء لقيم راسخة ينبغي أن تتناقلها الأجيال، وفي مقدمتها حب الوطن، وتحمل المسؤولية، وبذل أقصى الجهد في سبيل صون مقدراته وكرامته.

وجاء اللقاء في إطار الاحتفاء بذكرى نصر أكتوبر، واستحضار ما قدمه أبناء القوات المسلحة المصرية من تضحيات وبطولات سطرت صفحات مضيئة في تاريخ الوطن.

وسأل شيخ الأزهر المولى عز وجل أن يرحم شهداء مصر الأبرار، وأن يديم على البلاد أمنها وسلامتها واستقرارها.

مفتي الجمهورية: أكتوبر يجسد وحدة الصف وقوة العزيمة

وتقدم الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، بأصدق التهاني وأطيب التمنيات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى رجال القوات المسلحة من قادة وضباط وجنود، وإلى الشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لانتصار السادس من أكتوبر المجيد.

وأكد مفتي الجمهورية أن ذكرى أكتوبر تظل مناسبة وطنية خالدة تجسد صفحة مضيئة من تاريخ مصر، وتستحضر ما قدمه أبناء الوطن من بطولات وتضحيات، بما أثبت أن وحدة الصف وقوة العزيمة والالتفاف حول الوطن قادرة على تجاوز أصعب التحديات وصناعة الانتصار.

وأشار إلى أن انتصار أكتوبر سيظل مصدر اعتزاز للأجيال، لما حمله من دروس راسخة في التضحية والانضباط وحب الوطن، وما جسده رجال القوات المسلحة من شجاعة وإخلاص في أداء الواجب.

وأوضح مفتي الجمهورية أن قيمة هذا النصر لا تقتصر على استرداد الأرض، وإنما تمتد إلى ما رسخه في الوجدان المصري والعربي من الثقة بالقدرة على تجاوز المحن، والتمسك بالحق، وبذل النفس والنفيس دفاعًا عن الوطن وصونًا لكرامته.

مفتي الجمهورية يشيد بدور القوات المسلحة في حماية الوطن

وثمّن فضيلة المفتي ما تضطلع به القوات المسلحة المصرية في الوقت الراهن من مسؤولية وطنية في حماية حدود الدولة والحفاظ على مقدراتها، مؤكدًا أن ذلك يعكس امتدادًا أصيلًا لرسالة العطاء والتضحية التي حملها رجال القوات المسلحة عبر تاريخها.

وفي هذه المناسبة الوطنية الخالدة، دعا مفتي الجمهورية الله تعالى أن يحفظ مصر وشعبها وجيشها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار، وأن يوفق قيادتها إلى مواصلة مسيرة البناء والعطاء.

ودعا الله أن يرحم شهداء الوطن الأبرار الذين بذلوا أرواحهم دفاعًا عن أرضه وكرامته، وأن يجعل تضحياتهم الطاهرة شاهدًا على أسمى معاني الوفاء والانتماء، وذكرى حية تلهم أبناء الوطن مواصلة مسيرة العمل والبناء من أجل مستقبل مصر وعزتها.

وزير الأوقاف: استلهام روح أكتوبر لمواصلة البناء والتنمية

من جانبه، تقدم الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات السادس من أكتوبر المجيدة، كما تقدم بالتهنئة إلى أبطال القوات المسلحة المصرية وإلى الشعب المصري العظيم.

ودعا وزير الأوقاف الله عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها وقيادتها وجيشها وسائر مؤسساتها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار، وأن يمد لها في أسباب التقدم والازدهار.

وأكدت وزارة الأوقاف، في رسالتها بمناسبة ذكرى الانتصارات، أن هذه الذكرى ستظل شاهدًا خالدًا على بسالة القوات المسلحة المصرية، وعظمة تضحيات رجالها، وقوة إرادة الشعب المصري وتلاحمه مع قيادته وجيشه.

وشددت الوزارة على أن استلهام روح أكتوبر يقتضي مواصلة مسيرة البناء والتنمية، والحفاظ على مقدرات الوطن، وتعزيز قيم الانتماء والوعي والمسؤولية، وصون أمانة الانتصار والأخذ بأسبابه جيلًا بعد جيل، وبذل المزيد من الجهد والعمل من أجل رفعة مصر وتقدمها.

الأوقاف تربط ذكرى أكتوبر بخطبة الجمعة المقبلة

في سياق متصل، أعلنت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة القادمة، الموافق 27 ربيع الآخر 1448هـ / 9 أكتوبر 2026م، بعنوان «وأعدوا»، وذلك ضمن الإصدار الخامس والسبعين من سلسلة «زاد الأئمة والخطباء».

وأوضحت الوزارة أن الهدف المراد توصيله من موضوع خطبة الجمعة القادمة، بالتزامن مع ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، هو التوعية بأمر الإسلام بإعداد العدة، أخذًا بأسباب القوة.

تأتي رسائل المؤسسات الدينية في ذكرى نصر أكتوبر لتؤكد أن استحضار هذه المناسبة لا يرتبط فقط بذكريات المعارك والانتصار العسكري، وإنما يمتد إلى استحضار منظومة من القيم التي صنعت هذا النصر، وفي مقدمتها التضحية والانضباط والصبر والإرادة وحب الوطن وتحمل المسؤولية.