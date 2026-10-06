إسبانيا تتجه إلى انتخابات مبكرة في 29 نوفمبر بعد حل البرلمان

دخلت إسبانيا رسمياً مرحلة الانتخابات العامة المبكرة، بعدما نشرت الجريدة الرسمية الإسبانية، اليوم الثلاثاء، مرسوماً ملكياً يقضي بحل مجلسي النواب والشيوخ والدعوة إلى إجراء انتخابات عامة في 29 نوفمبر المقبل.

وصدر المرسوم عن الملك فيليب السادس، بناءً على اقتراح رئيس الوزراء بيدرو سانشيز وبعد مداولات مجلس الوزراء، ونص على حل المجلسين المنتخبين في انتخابات يوليو 2023، والدعوة إلى انتخابات جديدة لاختيار أعضاء مجلس النواب والشيوخ.

تأتي الانتخابات قبل نحو ثمانية أشهر من الموعد الذي كان مقرراً لها، لتبدأ بذلك العملية الانتخابية وفق الجدول الزمني المنصوص عليه في قانون الانتخابات الإسباني، والذي يحدد 54 يوماً بين صدور مرسوم الدعوة وإجراء التصويت.

15 يوماً للحملة الانتخابية

وحسب المرسوم المنشور في الجريدة الرسمية، تستمر الحملة الانتخابية لمدة 15 يوماً، تبدأ عند منتصف ليل 13 نوفمبر وتنتهي عند منتصف ليل 27 نوفمبر، أي قبل يومين من موعد التصويت المقرر في 29 نوفمبر.

وسيختار الناخبون الإسبان 350 عضواً في مجلس النواب عبر 52 دائرة انتخابية، تشمل المقاطعات الإسبانية الخمسين، إلى جانب مدينتي سبتة ومليلية.

وتتصدر مدريد عدد المقاعد المخصصة لمجلس النواب بـ38 نائباً، تليها برشلونة بـ32 نائباً، ثم فالنسيا بـ16 نائباً، وفق التوزيع الوارد في المرسوم الملكي.

انتخاب 209 أعضاء في مجلس الشيوخ

وفي مجلس الشيوخ، سيتم انتخاب 209 أعضاء بالاقتراع المباشر، إذ تنتخب كل دائرة انتخابية إقليمية أربعة أعضاء، بينما تنتخب كل من غران كناريا ومايوركا وتينيريفي ثلاثة أعضاء.

وتنتخب كل من إيبيزا وفورمينتيرا ومينوركا وفورتيفنتورا ولا غوميرا وإل هييرو ولانزاروت ولا بالما عضواً واحداً، فيما تنتخب كل من سبتة ومليلية عضوين في مجلس الشيوخ.

ومن المقرر أن تعقد المجالس المنتخبة حديثاً جلساتها التأسيسية في 23 ديسمبر المقبل، لتبدأ رسمياً مرحلة جديدة من عمل البرلمان الإسباني عقب الانتخابات.

كان رئيس الوزراء بيدرو سانشيز قد أعلن في 5 أكتوبر الدعوة إلى الانتخابات العامة المبكرة، عقب إبلاغ الملك بالقرار وعقد اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحل البرلمان والدعوة إلى التصويت.