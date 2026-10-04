قادة الحزب الحاكم في إسبانيا يحثون سانشيز على الدعوة إلى انتخابات مبكرة

حث عدد من قادة الحزب الاشتراكي العمالي (PSOE) الحاكم في إسبانيا، اليوم /الأحد/، رئيس الوزراء بيدرو سانشيز إلى إعلان انتهاء ولاية البرلمان الحالي فورًا، قبيل ساعات من الإعلان عن قراره المرتقب بشأن ما إذا كان سيدعو إلى انتخابات مبكرة، مستغلاً موجة الاحتجاجات التي اجتاحت الشارع الإسباني بسبب أزمة الإسكان.

وقال الأمين العام للحزب في إقليم قشتالة وليون كارلوس مارتينيز - خلال زيارة إلى مدينة جوادالاخارا - "هناك فرصة سانحة أمام المواطنين، الذين نهضوا بقوة ووضوح، للتعبير عن أنفسهم عبر صناديق الاقتراع"، بحسب ما نقلته صحيفة "إل موندو" الإسبانية.

وحتى قبل أن يعرقل ممثلو أحزاب "الشعب" و"فوكس" و"خونتس" في الكونجرس يوم /الجمعة/ الماضي المرسومين اللذين قدمتهما الحكومة وتضمنا إجراءات مثل تحديد سقف لأسعار الإيجارات والتمديد الإجباري للعقود، كان رئيس بلدية إقليم سُريا السابق قد أشار بالفعل إلى أنه في حال تحقق هذا الرفض، فلا بد من الدعوة إلى انتخابات عامة.

وكرر هذه الفكرة اليوم قائلاً: "ما دامت السياسة قد عجزت عن حل مشكلات المواطنين بسبب عرقلة اليمين المتطرف غير المسئولة، حان الوقت لرفع صوت الشعب حتى يتسنى اجتثاث هذه الأنماط من السياسة السيئة بشكل حاسم ومنعها من الترسخ".

كما دعا كل من وإينيكو أندويزا في إقليم الباسك، وإميليانو جارسيا-باج أمين الحزب في كاستيا دي لا مانتشا، وألبارو سانشيز كوترينا في إكستريمادورا علنًا إلى إجراء انتخابات مبكرة. وأعرب آخرون في جلسات خاصة عن قناعتهم بأنه على الرغم من أن القرار "ليس بالهين وينطوي على مخاطر"، فقد حان الوقت "للمضي قدمًا".

وفي الوقت الراهن، أعلن مقر رئاسة الوزراء الإسبانية "مونكلوا" أن سانشيز سيحضر افتتاح المؤتمر الوطني التاسع والعشرين للشركات العائلية يوم غد /الإثنين/ الساعة 9:30 صباحًا، وإذا قرر في نهاية المطاف الدعوة إلى انتخابات، فسيتعين عليه التوجه إلى قصر "سارسويلا" قبل هذه الفعالية أو بعدها مباشرة لإبلاغ الملك بقراره.