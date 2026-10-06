الرئيس السيسي: روح أكتوبر مصدر إلهام في مسيرة البناء والتنمية

أفادت القناة الأولى، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، تقدم بخالص التهنئة إلى شعب مصر العظيم والقوات المسلحة الباسلة، بمناسبة هذه الذكرى الوطنية.

وقال الرئيس السيسي: «كل عام ومصر وشعبها بخير، وستظل روح أكتوبر مصدر إلهام لنا في مسيرة البناء والتنمية والدفاع عن مقدرات وطننا العزيز».

وأكد الرئيس أن ذكرى انتصارات أكتوبر تستحضر بكل فخر تضحيات أبطال مصر الذين سطروا بدمائهم ملحمة خالدة في تاريخ الوطن، وأثبتوا أن إرادة المصريين قادرة على حماية الأرض وصون الكرامة.

وأشار الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أن روح أكتوبر وما تحمله من قيم التضحية والفداء والإرادة الوطنية تظل مصدر إلهام لمواصلة العمل من أجل البناء والتنمية، والحفاظ على مقدرات الوطن والدفاع عن مصالحه.

ووجه الرئيس السيسي التهنئة إلى الشعب المصري والقوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، متمنيًا دوام الخير والأمن لمصر وشعبها.