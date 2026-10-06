ملحمة خالدة.. الرئيس السيسي يهنئ الشعب المصري والقوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي الشعب المصري والقوات المسلحة الباسلة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

وقال الرئيس - في تدوينة على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي - "في ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، أتقدم بخالص التهنئة إلى شعب مصر العظيم وقواتنا المسلحة الباسلة، مستحضرين بكل فخر تضحيات أبطالنا الذين سطروا بدمائهم ملحمة خالدة في تاريخ الوطن، وأثبتوا أن إرادة المصريين قادرة على حماية الأرض وصون الكرامة.

وأضاف "كل عام ومصر وشعبها بخير، وستظل روح أكتوبر مصدر إلهام لنا في مسيرة البناء والتنمية والدفاع عن مقدرات وطننا العزيز".



