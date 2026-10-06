ملحمة وطنية خالدة.. وزير الشئون النيابية يُهنئ الرئيس السيسي بالذكري الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر

بعث المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، ببرقية تهنئة إلى فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة حلول الذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات السادس من أكتوبر المجيدة.

وأعرب الوزير في برقيته، بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن كافة القيادات والعاملين بوزارة شئون المجالس النيابية، عن أسمى آيات التهاني لفخامة الرئيس بهذه المناسبة الوطنية الغالية.

ملحمة وطنية خالدة

وأكد المستشار هاني حنا أن ذكرى نصر أكتوبر تعد ملحمة وطنية خالدة، سطر فيها جيش مصر العظيم، بدماء شهدائه الأبرار وبطولات أبنائه البواسل، أعظم ملاحم الفداء والتضحية لاسترداد الكرامة الوطنية والدفاع عن تراب الوطن المقدس، مشيراً إلى أن هذه البطولة ستبقى شاهدة عبر التاريخ على صلابة الإرادة المصرية وعزيمة الشعب العظيم الذي لا يعرف المستحيل.

وجدد وزير شئون المجالس النيابية العهد لفخامة الرئيس بمواصلة العمل الدؤوب ليلاً ونهاراً خلف قيادته الحكيمة، مؤكداً أهمية استلهام معاني الإصرار والتحدي وتماسك الجبهة الداخلية والاصطفاف الوطني من روح أكتوبر؛ لاستكمال مسيرة البناء والتنمية والعبور نحو الجمهورية الجديدة، ولتظل راية مصر خفاقة، ودولتنا عصية على الانكسار أمام كافة التحديات الإقليمية والمؤامرات.

واختتم الوزير برقيته بالدعاء لله أن يحفظ مصر وشعبها وجيشها، وأن يسدد على طريق الحق والخير خطى فخامة الرئيس، ويديم عليه موفور الصحة والعطاء، ليظل درعاً يحمي الوطن وقائداً يقود سفينته بحكمة واقتدار نحو مرافئ الأمن والرخاء.