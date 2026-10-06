قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخزانة الأمريكي: العقوبات تؤتي ثمارها وإيران لم تصدّر أي نفط خام الشهر الماضي
الاحتلال الإسرائيلي يقتحم وسط مدينة طولكرم بفلسطين
موعد مباراة منتخب الشباب أمام الجزائر في تصفيات شمال إفريقيا والقنوات الناقلة
دموع فى عيون وقحة ورأفت الهجان.. مسلسلات جسدت انتصارات أكتوبر
وزير حرب الاحتلال يرفع حالة التأهب عشية 7 أكتوبر.. وبن جفير يقود حملة هدم بالطور
الهلال الأحمر يمد أهالي غزة بمساعدات انسانية عبر قافلة «زاد العزة» 290
رفع عداد الكهرباء لهذا السبب
الأعلى للإعلام: إلزام بعدم نشر أي مقاطع مصورة في واقعة إلقاء سيدة لنفسها من الشرفة ببورسعيد
أعلام وكلمات وطنية بالإذاعة|40 صورة ترصد احتفالات المدارس بذكرى انتصارات أكتوبر
كيفية إخراج الزكاة في مكافأة نهاية الخدمة.. الإفتاء توضح
بشرى لأصحاب المخابز.. تراجع أسعار الدقيق وقرارات جديدة لضبط سوق الأقماح
أحد أعلام التلاوة.. الأوقاف تحيي ذكرى القارئ والمبتهل الشيخ محمد عمران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

ملحمة وطنية خالدة.. وزير الشئون النيابية يُهنئ الرئيس السيسي بالذكري الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر

وزير الشئون النيابية
وزير الشئون النيابية
فريدة محمد - ماجدة بدوى

بعث المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، ببرقية تهنئة إلى فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة حلول الذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات السادس من أكتوبر المجيدة.

وأعرب الوزير في برقيته، بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن كافة القيادات والعاملين بوزارة شئون المجالس النيابية، عن أسمى آيات التهاني لفخامة الرئيس بهذه المناسبة الوطنية الغالية.

ملحمة وطنية خالدة

وأكد المستشار هاني حنا أن ذكرى نصر أكتوبر تعد ملحمة وطنية خالدة، سطر فيها جيش مصر العظيم، بدماء شهدائه الأبرار وبطولات أبنائه البواسل، أعظم ملاحم الفداء والتضحية لاسترداد الكرامة الوطنية والدفاع عن تراب الوطن المقدس، مشيراً إلى أن هذه البطولة ستبقى شاهدة عبر التاريخ على صلابة الإرادة المصرية وعزيمة الشعب العظيم الذي لا يعرف المستحيل.

وجدد وزير شئون المجالس النيابية العهد لفخامة الرئيس بمواصلة العمل الدؤوب ليلاً ونهاراً خلف قيادته الحكيمة، مؤكداً أهمية استلهام معاني الإصرار والتحدي وتماسك الجبهة الداخلية والاصطفاف الوطني من روح أكتوبر؛ لاستكمال مسيرة البناء والتنمية والعبور نحو الجمهورية الجديدة، ولتظل راية مصر خفاقة، ودولتنا عصية على الانكسار أمام كافة التحديات الإقليمية والمؤامرات.

واختتم الوزير برقيته بالدعاء لله أن يحفظ مصر وشعبها وجيشها، وأن يسدد على طريق الحق والخير خطى فخامة الرئيس، ويديم عليه موفور الصحة والعطاء، ليظل درعاً يحمي الوطن وقائداً يقود سفينته بحكمة واقتدار نحو مرافئ الأمن والرخاء.

المستشار هاني حنا المجالس النيابية عبد الفتاح السيسي انتصارات أكتوبر ذكرى حرب أكتوبر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

بعد وفاة باحثة وحجر 200 شخص.. أمريكا تحذر: مرض غامض في روسيا قد ينتشر سريعًا

أسعار الطماطم

قبل ما تشتري.. مفاجأة بشأن أسعار الطماطم خلال الفترة المقبلة

ارتفاع أسعار الذهب مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. وصل كام؟

الإعلامي الراحل وائل الابراشي

كسرا كالون الباب وهربا.. محاولة اقتحام شقة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي بمصر القديمة

المتصوفة البلغارية الراحلة بابا فانغا

وفاة باحثة وحجر صحي.. مرض غامض في روسيا يثير مخاوف عودة الطاعون للعالم

زيادة في أسعار الذهب مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

عيار 21 يسجل رقماً جديداً مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء.. وصل كام؟

إصابة سيدة في بورسعيد

مش مسامحاكي يا سحر .. نقل سيدة للمستشفى بعد محاولتها إنهاء حياتها ببورسعيد

حمزة عبد الكريم

مجرد نقاش فني.. منتخب مصر يكشف حقيقة أزمة حسام حسن وحمزة عبد الكريم

ترشيحاتنا

ارشيفية

بدء التقديم لبرامج الدبلوم والماجستير المهني في السلامة والصحة المهنية

الدكتور أنور قرقاش، مستشار الرئيس الإماراتي

في ذكرى النصر.. أنور قرقاش يشيد بالرئيس السادات

وزيرة التنمية المحلية والبيئة

"إغلاق دورة المخلفات وتتبعها رقميا".. تحركات حكومية لدمج «القطاع غير الرسمي» وإتاحة فرص استثمارية في التدوير

بالصور

طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ في الفرن.. وجبة شهية بمكونات بسيطة وطعم لا يقاوم

طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ في الفرن.. وجبة شهية بمكونات بسيطة وطعم لا يقاوم
طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ في الفرن.. وجبة شهية بمكونات بسيطة وطعم لا يقاوم
طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ في الفرن.. وجبة شهية بمكونات بسيطة وطعم لا يقاوم

بطنك منتفخة كل يوم؟.. 7 أسباب غير الأكل لا تتجاهليها

بطنك منتفخة كل يوم؟ 7 أسباب غير الأكل لا تتجاهليها
بطنك منتفخة كل يوم؟ 7 أسباب غير الأكل لا تتجاهليها
بطنك منتفخة كل يوم؟ 7 أسباب غير الأكل لا تتجاهليها

احترسي.. 5 جمل تبدو عادية لكنها قد تجرح شريك حياتك

5 جمل تبدو عادية لكنها ممكن تجرح شريك حياتك
5 جمل تبدو عادية لكنها ممكن تجرح شريك حياتك
5 جمل تبدو عادية لكنها ممكن تجرح شريك حياتك

ببدلة سوداء.. بوسي تثير الجدل في أحدث ظهور

بوسي تثير الجدل بجمالها
بوسي تثير الجدل بجمالها
بوسي تثير الجدل بجمالها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة محمد عيد

د. هبة محمد عيد تكتب: جيل يحمل ذكرى النصر.. رسالة تقدير لدرع الوطن وسيفه

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: ماذا لو غاب الأمن؟.. بين درس 2011 وما يحدث حولنا

محمد أحمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات

محمد أحمد حسونة يكتب: من الثانوية إلى الجامعة.. هنا تبدأ الحكاية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الانسحاب الأمريكي من العراق.. مأساة وعار

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الإستراتيجية الأمريكية تدير الشرق الأوسط بالوظائف لا بالتحالفات

المزيد