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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هشام حنفي: الأهلي يمتلك قائمة قوية

عموته
عموته
رباب الهواري

أعرب هشام حنفي، لاعب النادي الأهلي السابق، عن تفاؤله بمستوى الأندية المصرية قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد من الدوري المصري، مؤكدًا أن المنافسة ستكون قوية وصعبة بين جميع الفرق.

وقال حنفي في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور، إن الأهلي سيدخل الموسم الجديد بهدف واضح يتمثل في استعادة لقب الدوري المصري، مشيرًا إلى أن الفريق الأحمر سيسعى للتتويج بالبطولة من أجل تعويض خسارة لقب الموسم الماضي.

وتحدث نجم الأهلي السابق عن المواهب الشابة، مشيدًا بالمستويات التي يقدمها حمزة عبد الكريم، مؤكدًا أن اللاعب يمثل خامة مبشرة ويمكن أن يكون له مستقبل مميز خلال السنوات المقبلة.

وأضاف:"حمزة عبد الكريم خامة مبشرة بشكل كبير، وسعيد بتسجيله مع برشلونة وإثبات نفسه مع الفريق"، مشيرًا إلى أهمية منح اللاعبين الشباب فرصة حقيقية للتعبير عن قدراتهم.

وأكد حنفي أن الاستثمار في قطاع الناشئين يجب أن يكون من أولويات الأندية المصرية خلال الفترة المقبلة، من أجل اكتشاف المواهب وتطويرها والاستفادة منها بدلًا من الاعتماد بشكل مستمر على التعاقدات الخارجية.

وأردف، بالتأكيد على ضرورة دعم اللاعبين الشباب ومنحهم الثقة، خاصة في ظل امتلاك الكرة المصرية العديد من المواهب القادرة على تقديم الإضافة للفريق الأول إذا حصلت على الفرصة المناسبة.

واختتم:"الأهلي يمتلك قائمة قوية، وحسين عموته مدرب جرئ ولديه شخصية قوية، ومن وجهة نظري هدف زيزو ضد برشلونة مميز ودليل على تركيز اللاعب في الفترة الحالية".

عموته الاهلي اخبار الاهلي اخبار الرياضة

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