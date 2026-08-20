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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عموتة يرفع حالة الطوارئ في الأهلي قبل ضربة البداية أمام الشرقية إنبي

الأهلي
الأهلي
عمرو مصطفى

رفع المغربي الحسين عموتة، المدير الفني لفريق الأهلي، حالة الطوارئ داخل الفريق استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام إنبي الشرقية، في افتتاح مشوار المارد الأحمر ببطولة الدوري المصري الممتاز.

عموتة يضع اللمسات الأخيرة قبل مباراة إنبي 

 

ويكثف الجهاز الفني استعداداته خلال الساعات المقبلة، عقب عودة بعثة الأهلي من معسكر إسبانيا، حيث وضع عموتة برنامجًا تدريبيًا خاصًا للاعبين، بهدف الوصول إلى أعلى درجات الجاهزية الفنية والبدنية قبل ضربة البداية.

ويخوض الأهلي مرانه غدًا، على أن يؤدي الفريق تدريبه الأخير بعد غد، قبل الدخول في معسكر مغلق مساء اليوم ذاته، ضمن خطة الجهاز الفني لفرض أكبر قدر من التركيز على اللاعبين وإبعادهم عن أي مؤثرات خارجية قبل المباراة.

ويركز عموتة خلال التدريبات الأخيرة على النواحي الخططية والتكتيكية، مع تخصيص جانب من المران لتصحيح الأخطاء التي ظهرت خلال فترة الإعداد، والعمل على تنفيذ التعليمات الخاصة بمواجهة إنبي.

ويأتي ضغط البرنامج التدريبي بسبب ضيق الوقت بين العودة من إسبانيا وموعد المباراة، الأمر الذي يجعل المدير الفني يميل إلى الاعتماد على العناصر الأكثر جاهزية، خاصة اللاعبين الذين حصلوا على فرصة المشاركة بصورة منتظمة خلال فترة الإعداد الأخيرة.

ويأمل الجهاز الفني للأهلي في تحقيق بداية قوية بالدوري وحصد أول ثلاث نقاط، لتوجيه رسالة مبكرة بشأن رغبة الفريق في المنافسة على اللقب هذا الموسم.

محسن صالح لـ عموتة: الدوري على الأبواب ومستوى الأهلي غير مطمئن

وجه محسن صالح، عضو لجنة التخطيط السابق بالنادي الأهلي، رسالة إلى الجهاز الفني للفريق بقيادة المغربي الحسين عموتة، قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد من بطولة الدوري الممتاز.

 
وكتب محسن صالح عبر حسابه الرسمي على تطبيق «إكس»: «الدوري على الأبواب ومستوى لاعبي الأهلي في بعض المراكز غير مطمئن والمدرب جديد ويحتاج لمساعدة صديق، ولذلك ينصح باستمرار المساعد الفني المصري القديم بالعمل مع الجهاز الجديد».

وأضاف صالح في رسالته: «وجهاز الأهلي كله جديد في جديد.. عليك بالرجوع لشرائط الموسم الماضي يا عموتة علشان تسمع الزغروطة!» .

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