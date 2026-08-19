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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

«عموتة» يجتمع مع أكرم توفيق لتغيير مركزه والاستفادة منه في أكثر من دور

أكرم توفيق
أكرم توفيق
محمد سمير

كشف الإعلامي خالد الغدور أن النادي الأهلي أن الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، عقد أكثر من جلسة مع أكرم توفيق، لاعب الفريق، خلال الفترة الماضية، لمناقشة إمكانية توظيفه في أكثر من مركز داخل الملعب.

وأوضح  خلال برنامجه ستاد المحور أن عموتة تحدّث مع أكرم توفيق خلال تدريبات الفريق، كما قام بتجربته في أكثر من مركز، بهدف الاستفادة من قدراته الفنية والبدنية وتوظيفه بالشكل الأمثل وفقًا لاحتياجات الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن المدير الفني يرغب في امتلاك حلول فنية متعددة داخل الملعب، خاصة أن أكرم توفيق يمتلك القدرة على اللعب في أكثر من مركز، وهو ما دفع عموته إلى تجربة اللاعب خلال مران الأهلي أكثر من مرة.

عموته أكرم توفيق الأهلي الحسين عموته

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