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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محسن صالح لـ عموتة: الدوري على الأبواب ومستوى الأهلي غير مطمئن

محسن صالح
محسن صالح
عمرو مصطفى

وجه محسن صالح، عضو لجنة التخطيط السابق بالنادي الأهلي، رسالة إلى الجهاز الفني للفريق بقيادة المغربي الحسين عموتة، قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد من بطولة الدوري الممتاز.

 محسن صالح يوجه رسالة إلى عموتة

 

وكتب محسن صالح عبر حسابه الرسمي على تطبيق «إكس»: «الدوري على الأبواب ومستوى لاعبي الأهلي في بعض المراكز غير مطمئن والمدرب جديد ويحتاج لمساعدة صديق، ولذلك ينصح باستمرار المساعد الفني المصري القديم بالعمل مع الجهاز الجديد».

وأضاف صالح في رسالته: «وجهاز الأهلي كله جديد في جديد.. عليك بالرجوع لشرائط الموسم الماضي يا عموتة علشان تسمع الزغروطة!» .

وتأتي رسالة محسن صالح في ظل استعداد الأهلي لانطلاق الموسم الجديد تحت قيادة الحسين عموتة، الذي تولى المهمة الفنية للفريق، ويعمل على التعرف بشكل أكبر على إمكانيات جميع اللاعبين وتحديد العناصر التي يعتمد عليها خلال المرحلة المقبلة.

وكان عموتة حرص خلال فترة الإعداد على متابعة جميع لاعبي الأهلي، حيث طلب تقارير يومية عن الحالة البدنية ومعدلات الجري للاعبين، ضمن استعدادات الفريق للمنافسات المقبلة.  

وتحمل رسالة عضو لجنة التخطيط السابق بالنادي الأهلي رؤية فنية، إذ يرى أن الجهاز الجديد يحتاج إلى الاستفادة من خبرات الجهاز السابق ومعرفة نقاط القوة والضعف التي ظهرت لدى الفريق خلال الموسم الماضي، قبل الدخول في المنافسات الرسمية.

بعثة الأهلي تعود من إسبانيا 

 

عادت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى القاهرة، اليوم الخميس، عقب انتهاء معسكر الإعداد الذي أقامه الفريق في إسبانيا، والذي شهد خوض مواجهة تاريخية أمام برشلونة الإسباني في كأس خوان جامبر.

وتوج برشلونة بلقب كأس خوان جامبر بعد فوزه على الأهلي بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء على ملعب «سبوتيفاي كامب نو»، وسط أجواء جماهيرية كبيرة.

وشكلت مواجهة برشلونة محطة مهمة في برنامج إعداد الأهلي للموسم الجديد، بعدما حرص الجهاز الفني على تحقيق أكبر استفادة فنية من المعسكر الأوروبي قبل العودة إلى القاهرة واستكمال التحضيرات للمنافسات الرسمية.

محسن صالح الأهلي الحسين عموتة الدوري المصري عموتة

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