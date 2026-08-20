«سوبر شناوي».. إشادة خاصة من الأهلي بحارسه بعد ليلة برشلونة

تغنت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بمحمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، بعد تألقه خلال مواجهة برشلونة في كأس خوان جامبر الودية.

ونشرت الصفحة الرسمية للأهلي صورة لمحمد الشناوي، وعلقت عليها: «سوبر شناوي»، في إشارة إلى المستوى المميز الذي ظهر به الحارس خلال المباراة.

وخسر الأهلي أمام برشلونة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات كأس خوان جامبر، وسجل أحمد مصطفى زيزو هدف الأهلي الوحيد، فيما تألق محمد الشناوي وتصدى لركلة جزاء لصالح الفريق الكتالوني في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء.

وكان الأهلي قد خاض معسكرًا خارجيًا في إسبانيا منذ السادس من أغسطس الجاري، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الجديد، واختتم الفريق معسكره بمواجهة برشلونة.

وخاض الأهلي مباراتين وديتين قبل لقاء برشلونة، حيث حقق الفوز على بادالونا بثلاثة أهداف دون رد، بينما خسر أمام يوروبا بهدفين مقابل هدف.

وعادت بعثة الأهلي إلى القاهرة صباح اليوم الخميس على متن طائرة خاصة، عقب انتهاء المعسكر الخارجي في إسبانيا، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد.

موعد مباراة الأهلي والشرقية إنبي في الدوري

وعلى جانب آخر، يستهل الأهلي مشواره في مسابقة الدوري الممتاز بمواجهة الشرقية إنبي، ضمن منافسات الجولة الأولى من المسابقة.

وتقام مباراة الأهلي والشرقية إنبي في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الأحد المقبل، الموافق 23 أغسطس الجاري، على استاد القاهرة الدولي.