استقالات تضرب فيفا.. 3 اتحادات قارية تدرس سحب الثقة من إنفانتينو لهذا السبب

تبحث أكبر القوى القارية نفوذا في كرة القدم العالمية إمكانية طرح تصويت لسحب الثقة من رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جياني إنفانتينو، في خطوة تهدف لإطاحته بعد أزمة مقترح بيع حصة من كأس العالم لمستثمرين من القطاع الخاص.

تمرد قاري على رئيس "فيفا"

وبحسب مسؤولين كبار تحدثوا لوكالة "رويترز"، تشمل المشاورات الاتحاد الأوروبي "يويفا" والاتحاد الآسيوي واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي "كونكاكاف".

ولم تسجل سجلات "فيفا" خلال 122 عاماً أي واقعة سابقة لتصويت الجمعية العمومية على حجب الثقة عن رئيس في منصبه.

"إما الرحيل السلمي أو الطريقة الصعبة"

قال أحد المصادر، مشترطاً عدم ذكر اسمه لحساسية الملف: "لا يوجد مخرج. إما أن يرحل بالطريقة السلمية ويعلن عدم ترشحه في مارس المقبل، أو يرحل بالطريقة الصعبة" في إشارة إلى التصويت.

وينص النظام الأساسي لـ"فيفا" على أن مجلس الاتحاد يمكنه الدعوة إلى جمعية عمومية استثنائية في أي وقت، كما يلتزم بذلك إذا تقدم خُمس الاتحادات الأعضاء البالغ عددها 211 اتحاداً بطلب خطي. ويجب عقد الجمعية خلال 3 أشهر، ويملك كل اتحاد صوتاً واحداً، إلا أن اللوائح لا تتضمن نصاً صريحاً ينظم آلية سحب الثقة من الرئيس.

ردود فعل متباينة من الاتحادات



امتنع "يويفا" عن التعليق المباشر وأشار "رويترز" إلى بيانه السابق الذي طالب فيه بمراجعة "شاملة وجذرية" لقيادة "فيفا" وحوكمته، مؤكداً أن "أي خيار يجب ألا يكون مستبعداً".

فيما رفض "كونكاكاف" التعليق وأعاد التذكير بالبيان المشترك مع "يويفا" والاتحاد الآسيوي الذي اتهم قيادة "فيفا" بـ"خرق جوهري للثقة". ولم يرد الاتحاد الآسيوي على طلب التعليق.

إنفانتينو يتمسك بالترشح ويحظى بدعم عربي وإفريقي

رغم الأزمة، أعلن إنفانتينو عزمه الترشح لولاية جديدة في جمعية "فيفا" العمومية المقررة في مارس 2027، ولا يزال يحظى بدعم واسع من عدد من الاتحادات، أبرزها في القارة الإفريقية.

وقدم "فيفا" اعتذاراً لاتحاداته عن الأخطاء التي رافقت طرح المقترح. وأعلنت 6 اتحادات عربية الأسبوع الماضي، بينها قطر والمغرب شريك استضافة مونديال 2030، دعمها العلني لإنفانتينو. كما جددت قيادة "فيفا" دعمها الكامل له عقب اجتماع أزمة عقد في المغرب مطلع الشهر الجاري.

أزمة المقترح الاستثماري تشعل المواجهة

وتعود جذور الأزمة إلى انهيار مقترح إنفانتينو ببيع حصة أقلية في كيان تجاري جديد تابع لـ"فيفا" سيتولى الحقوق التجارية لكأس العالم، البطولة الأهم في اللعبة.

وعارضت 3 من الاتحادات القارية الستة المقترح وهي "يويفا" والآسيوي و"كونكاكاف"، منتقدة غياب الشفافية والتشاور والحوكمة. ويتوقع "فيفا" أن تتجاوز إيراداته في دورة 2023-2026 حاجز 15 مليار دولار، معظمها من مونديال 2026.

استقالات تضرب قيادة "فيفا"

تعمقت الأزمة هذا الأسبوع باستقالة كيفن لامور مدير العمليات في "فيفا"، الذي انتقد المقترح الاستثماري وقال إن الموظفين تعرضوا "للتضليل" في ما وصفه بـ"مشروع شخص واحد". ولم يوضح "فيفا" أسباب الرحيل.

كما سحب ساندور تشاني نائب رئيس "فيفا" دعمه لإنفانتينو، معتبراً أن استقالة لامور كانت "القشة الأخيرة".

وحذر مسؤولون من أن فشل محاولة سحب الثقة قد يعز موقف إنفانتينو انتخابياً قبل انتخابات الرئاسة العام المقبل.

