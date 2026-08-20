مكاسب الأهلي من مواجهة برشلونة في بطولة كأس خوان جامبر

حقق فريق برشلونة الإسباني لقب بطولة كأس «خوان جامبر»، بعد الفوز على الأهلي بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأربعاء على ملعب «سبوتيفاي كامب نو».

ونجح برشلونة في ترجمة أفضليته إلى هدف في الدقيقة 29 عن طريق حمزة عبد الكريم، الذي استغل هجمة منظمة من الجبهة اليسرى ووضع الكرة في شباك الأهلي، دون أن يحتفل أمام فريقه السابق.

وكاد برشلونة أن يضاعف تقدمه في أكثر من مناسبة، لكن دفاع الأهلي وحارسه تصدوا للمحاولات، قبل أن يحصل أصحاب الأرض على ركلة جزاء في الدقيقة 45 بعد عرقلة رافينيا.

وتولى رافينيا تنفيذ الركلة بنجاح، ليضيف الهدف الثاني لبرشلونة، وينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق الإسباني بهدفين دون رد.

دخل الأهلي الشوط الثاني بعدة تغييرات، حيث دفع الجهاز الفني بمحمد الشناوي وياسر إبراهيم ومنصف بقرار بدلًا من مصطفى شوبير وهادي رياض وسفيان بنجديدة.

وبعد مرور 6 دقائق فقط، نجح أحمد سيد زيزو في تقليص الفارق للأهلي، بعدما انفرد بمرمى برشلونة وسدد الكرة في أقصى الزاوية اليمنى لحارس الفريق الكتالوني

مكاسب الأهلي من مواجهة برشلونة

ورغم حسارة الأهلي للمباراة لكنه حقق مكاسب تاريخية كبيرة لكون أول نادي عربي وأفريقي يشارك في كأس خوان جامبر أمام برشلونة حيث لم يتواجد أي نادي من القارة بالبطولة.

بطولة عبدالكريم الأولى

قد تكون البطولة ودية ولكنها حملت الكثير من الذكريات لحمزة عبدالكريم مهاجم منتخب مصر الشاب في صفوف فريق برشلونى الذي توج بأول بطولة مع الفريق الكتالوني.

منصف بقرار مكسب للأهلي

ظهر منصف بقرار مهاجم الأهلي بشكل مميز خلال المباراة وهو ما طمأن الجماهير على خط هجوم مميز بعد تألق اللاعب رغم عدم تسجيله لأهداف لكن ظهر إمكانياته الكبيرة.

تألق محمد الشناوي وعودة قلب الأسد

تصدى محمد الشناوي لأكثر من كرة كانت قريبة لتصبح هدفا ومنع فريق برشلونة من زيادة غلة الأهداف في شباك الأهلي.

وأبرز التصديات كان تصديه لركلة الجزاء ومنع الفريق من مضاعفة الفارق ليقود الأهلي لخروج مشرف وغير كارثي بالبطولة.

زيزو التاريخي

نجح أحمد سيد زيزو في كتابة تاريخ خاص حينما أصبح ثالث لاعب في تاريخ الأهلي يسجل في شباك فريق برشلونة

بعد الشيخ طه إسماعيل وهاني العجيزي فإن زيزو ثالث لاعب في تاريخ الأهلي يسجل في مرمى برشلونة.