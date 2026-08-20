أحمد شوبير يكشف سبب تراجع الأهلي أمام برشلونة: «التشكيلة مكنتش ظابطة»

انتقد الإعلامي أحمد شوبير، أداء النادي الأهلي خلال الشوط الأول من مواجهة برشلونة الإسباني، مؤكدًا أن الفريق الأحمر ظهر بشكل أفضل في الشوط الثاني، وكان قادرًا على إدراك التعادل خلال المباراة التي انتهت بفوز الفريق الكتالوني بهدفين مقابل هدف في كأس خوان جامبر.

وقال أحمد شوبير، في تصريحات إذاعية، إن الأهلي لم يقدم المستوى المنتظر خلال الشوط الأول، موضحًا: «الأهلي في الشوط الأول لم يقدم شيئًا يُذكر، وأول 6 أو 7 تمريرات للأهلي مكتملة مع بعضها كانت في الدقيقة 40 من الشوط الأول».

وأضاف: «الأهلي كان خايف، والتشكيلة خصوصًا في قلب الدفاع ماكانتش ظابطة»، مشيدًا في الوقت نفسه بأداء الثنائي كريم فؤاد ومحمد هاني، حيث أكد أنهما قدما مباراة طيبة على المستوى الفردي.

وأشار شوبير إلى أن هدفي برشلونة جاءا نتيجة أخطاء من الأهلي، قائلًا: «الهدفين من خطأين ساذجين»، في إشارة إلى الهدف الأول الذي سجله حمزة عبد الكريم، وركلة الجزاء التي نفذها رافينيا قبل نهاية الشوط الأول.

وتابع: «الشوط الثاني الأهلي تخلى عن الخوف شوية، وبقى شكله أفضل وكان ممكن يسجل هدف التعادل»، مؤكدًا أن الفريق ظهر بصورة أكثر إيجابية بعد الاستراحة.

وأشاد شوبير بالثنائي منصف بقرار وسفيان بنجديدة، قائلًا إنهما لاعبان جيدان، كما أثنى على إمكانيات بقرار، موضحًا: «لمسات بقرار جيدة، وتمريراته جيدة، وعنده حساسية جيدة في قدمه، وشايف الملعب بشكل كويس».

واختتم شوبير تصريحاته بالتأكيد على أن الأهلي كان يستحق الحصول على ركلة جزاء خلال المباراة، وهو ما يتفق مع تقارير أشارت إلى مطالبة الفريق الأحمر بركلة جزاء خلال اللقاء.

وكان برشلونة قد حسم كأس خوان جامبر بعد فوزه على الأهلي بنتيجة 2-1، حيث تقدم الفريق الكتالوني بهدفين في الشوط الأول، قبل أن يقلص أحمد سيد زيزو الفارق للأهلي في بداية الشوط الثاني، لتنتهي المباراة بفوز برشلونة.