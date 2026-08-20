لقطات من وصول بعثة الأهلي لمطار القاهرة بعد نهاية معسكر إسبانيا

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى مطار القاهرة الدولي، قادمة من إسبانيا، عقب ختام المعسكر الإعدادي الخارجي الذي خاضه الفريق استعدادًا لانطلاقة الموسم الكروي الجديد.

وشهد المعسكر تدريبات مكثفة ومباريات ودية، اختتمت بمواجهة أمام نادي برشلونة الإسباني على كأس بطولة «خوان جامبر» الودية، والتي أقيمت على ملعب «سبوتيفاي كامب نو».

وجه النادي الأهلي رسالة شكر إلى نادي برشلونة الإسباني، عقب المواجهة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات كأس خوان جامبر، والتي أقيمت على ملعب برشلونة وسط أجواء احتفالية مميزة.

وأعرب الأهلي عن تقديره للاستقبال والتنظيم الذي حظي به خلال وجود بعثة الفريق في إسبانيا، مؤكدًا أن المشاركة في هذه المناسبة كانت تجربة مميزة، خاصة في ظل المكانة الكبيرة التي تحظى بها بطولة كأس خوان جامبر.

ونشر النادي الأهلي رسالة عبر حساباته الرسمية، أعرب خلالها عن سعادته بالمشاركة في الاحتفالية الخاصة بالبطولة، موجهًا الشكر إلى إدارة نادي برشلونة على حسن الاستضافة.

وقال الأهلي في رسالته: «شكرًا نادي برشلونة على هذه الاستضافة الرائعة.. كان من دواعي سرورنا مشاركتكم الاحتفال بكأس خوان جامبر».

وتأتي هذه الرسالة في إطار العلاقة الرياضية المميزة التي تجمع بين الناديين، خاصة بعد اللقاء الذي شهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا وأجواء احتفالية داخل ملعب برشلونة.

وشكلت مباراة الأهلي وبرشلونة فرصة مهمة للفريق المصري من أجل الاحتكاك بأحد أبرز الأندية الأوروبية، إلى جانب الاستفادة الفنية من مواجهة فريق يمتلك خبرات كبيرة على المستوى الدولي.

كما حرصت بعثة الأهلي خلال وجودها في إسبانيا على الاستفادة من الأجواء المصاحبة للمباراة، والتعرف على تجربة نادي برشلونة عن قرب، في ظل الاهتمام الكبير الذي حظيت به المواجهة.