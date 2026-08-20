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تجربة مميزة.. الأهلي يوجه رسالة إلى برشلونة بعد مواجهة كأس خوان جامبر
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تجربة مميزة.. الأهلي يوجه رسالة إلى برشلونة بعد مواجهة كأس خوان جامبر

الاهلي وبرشلونة
الاهلي وبرشلونة
رباب الهواري

وجه النادي الأهلي رسالة شكر إلى نادي برشلونة الإسباني، عقب المواجهة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات كأس خوان جامبر، والتي أقيمت على ملعب برشلونة وسط أجواء احتفالية مميزة.

وأعرب الأهلي عن تقديره للاستقبال والتنظيم الذي حظي به خلال وجود بعثة الفريق في إسبانيا، مؤكدًا أن المشاركة في هذه المناسبة كانت تجربة مميزة، خاصة في ظل المكانة الكبيرة التي تحظى بها بطولة كأس خوان جامبر.

ونشر النادي الأهلي رسالة عبر حساباته الرسمية، أعرب خلالها عن سعادته بالمشاركة في الاحتفالية الخاصة بالبطولة، موجهًا الشكر إلى إدارة نادي برشلونة على حسن الاستضافة.

وقال الأهلي في رسالته: «شكرًا نادي برشلونة على هذه الاستضافة الرائعة.. كان من دواعي سرورنا مشاركتكم الاحتفال بكأس خوان جامبر».

وتأتي هذه الرسالة في إطار العلاقة الرياضية المميزة التي تجمع بين الناديين، خاصة بعد اللقاء الذي شهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا وأجواء احتفالية داخل ملعب برشلونة.

وشكلت مباراة الأهلي وبرشلونة فرصة مهمة للفريق المصري من أجل الاحتكاك بأحد أبرز الأندية الأوروبية، إلى جانب الاستفادة الفنية من مواجهة فريق يمتلك خبرات كبيرة على المستوى الدولي.

كما حرصت بعثة الأهلي خلال وجودها في إسبانيا على الاستفادة من الأجواء المصاحبة للمباراة، والتعرف على تجربة نادي برشلونة عن قرب، في ظل الاهتمام الكبير الذي حظيت به المواجهة.

الأهلي يثمن المشاركة في كأس خوان جامبر

وأكدت رسالة الأهلي أن النادي يقدر الدعوة التي تلقاها للمشاركة في كأس خوان جامبر، معتبرًا أن الظهور في هذه المناسبة يمثل إضافة مهمة لتاريخ الفريق، وفرصة للتواجد في حدث كروي بارز أمام أحد أكبر الأندية العالمية.

وتظل مواجهة برشلونة محطة مهمة للأهلي في استعداداته للموسم الجديد، خاصة مع رغبة الجهاز الفني في تجهيز اللاعبين ورفع مستوى الجاهزية قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

واختتم الأهلي رسالته بالتأكيد على تقديره لنادي برشلونة، متمنيًا استمرار العلاقات الطيبة بين الناديين، وأن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من التعاون واللقاءات التي تجمع بين قطبي الكرة المصرية والإسبانية.


 

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