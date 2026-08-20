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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هذا ما أريده.. ماذا قال مدرب برشلونة عن حمزة عبد الكريم بعد مواجهة الأهلي؟

حمزة عبدالكريم
حمزة عبدالكريم
رباب الهواري

أكد هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، أن النادي لا يزال يعمل على التعاقد مع مهاجم جديد في مركز رأس الحربة، وذلك قبل إغلاق فترة الانتقالات الصيفية، مشيدًا في الوقت نفسه بالمستوى الذي يقدمه المصري الشاب حمزة عبد الكريم خلال فترة الإعداد للموسم الجديد.

وجاءت تصريحات فليك عقب فوز برشلونة على الأهلي بهدفين مقابل هدف، في بطولة كأس خوان جامبر، حيث أوضح أن إدارة النادي تواصل جهودها لحسم صفقة مهاجم جديد، وقال: «نحن نبحث عن هذا اللاعب، وديكو يقوم بعمل رائع».

وتحدث فليك عن حمزة عبد الكريم، الذي يقدم مستويات مميزة مع برشلونة خلال المباريات التحضيرية، بعدما سجل أربعة أهداف خلال فترة الإعداد، مؤكدًا أن اللاعب يمتلك إمكانيات هجومية واضحة.

وقال المدير الفني لبرشلونة: «حمزة مهاجم جيد، وهذا واضح عندما يتعامل مع الكرات العرضية، لقد رأيته اليوم يحافظ على الكرة بشكل جيد، وهذا أمر إيجابي، وهذا ما أريد أن أراه منه».

وتعكس تصريحات فليك ثقة متزايدة في قدرات المهاجم المصري، خاصة مع ظهوره بصورة قوية خلال المباريات الودية، وقدرته على التعامل مع الكرات داخل منطقة الجزاء والاحتفاظ بها تحت الضغط.

كما أشاد فليك بالإسباني رودري، مؤكدًا أنه أثبت خلال كأس العالم أنه أحد أفضل اللاعبين، مشيرًا إلى قدرته على تنظيم اللعب ومنح الفريق التوازن والهيكلة المطلوبة داخل الملعب.

وأوضح أن رودري يستطيع التحكم في إيقاع المباراة، سواء من خلال تسريع اللعب أو تهدئته، معتبرًا إياه قائدًا مهمًا للفريق.

واعترف فليك بأن وصول عدد كبير من اللاعبين الدوليين في وقت متأخر جعل التحضير للموسم الجديد أكثر صعوبة، خاصة أن الجهاز الفني مطالب بإدارة دقائق مشاركة اللاعبين بصورة دقيقة.

وقال: «الأمر لن يكون سهلًا، فقد وصل العديد من اللاعبين الأسبوع الماضي، وعلينا إدارة دقائق مشاركتهم».

وأضاف أن برشلونة يمتلك الجودة وفريقًا قويًا، لكنه يحتاج إلى التعامل معه بالشكل المناسب، خصوصًا مع انطلاق الموسم مباشرة.

مواجهة إلتشي

واختتم فليك حديثه بالتأكيد على أهمية تحقيق الفوز في المباراة الأولى بالدوري الإسباني أمام إلتشي، موضحًا أن المنافس يقدم كرة قدم جيدة، ولذلك يجب الاستعداد للمواجهة بأفضل صورة.

وقال: «يوم الأحد، لا نريد سوى الفوز أمام إلتشي، إنهم يلعبون بشكل جيد، لكن علينا أن نكون مستعدين. أعجبني الفريق اليوم، ولدينا القدرة على التطور».


 

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