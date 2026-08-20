حمزة عبد الكريم: هدفي أمام الأهلي في كامب نو يحقق حلم الطفولة

عبّر المهاجم المصري حمزة عبد الكريم عن سعادته بتسجيل هدف في شباك فريقه السابق الأهلي، خلال ظهوره بقميص برشلونة على ملعب «كامب نو».

حمزة عبد الكريم

ونشر حمزة عبر حسابه على "إنستجرام" صورة من المباراة، وعلّق عليها قائلاً إن التسجيل في أول ظهور له على كامب نو أمام نادي طفولته كان شعورًا رائعًا ولحظة لن ينساها، مؤكدًا تطلعه للموسم الجديد.

وكان حمزة قد خطف الأنظار خلال فترة الإعداد مع برشلونة، بعدما سجل عدة أهداف، من بينها هدف أمام بازل وثنائية أمام برمنجهام، ليحظى بإشادة الجهاز الفني بقيادة هانزي فليك.

ويأتي هدفه أمام الأهلي ليضيف فصلًا جديدًا إلى قصة اللاعب المصري، الذي انتقل من صفوف النادي الأحمر إلى برشلونة، ليجد نفسه يسجل في مرمى نادي طفولته، ولكن هذه المرة بقميص الفريق الذي حلم بارتدائه منذ الصغر.