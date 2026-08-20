عبدالحليم علي : رفع جماهير الزمالك صورتي في المدرجات تكريم لي

وجه عبد الحليم علي، نجم الزمالك السابق، الشكر لجماهير نادي الزمالك التي لعبت دورا كبيرا في تتويج الفريق بلقب بطولة الدوري الموسم الماضي وسط الأزمات التي داهمت الفريق.

وقال عبدالحليم علي خلال احتفالية لقب بطولة الدوري : جماهير الزمالك كانت ولا تزال السند الحقيقي للفريق في أصعب الأوقات والرهان كان عليهم .

وواصل : جماهير الزمالك هي الحكاية الحقيقة وأخيرا جماهير الزمالك خدت حقها في المسم الماضي لإن على مدار تاريخكم ضحيتم بفلوسكم ووقتكم لأجل النادي ودايما كنتوا بتسندوا النادي في الموافق الصعبة انتو السند.

وأردف: سعيد بتواجدي معكم رغم أمنياتي دائما لعمل مباراة اعتزال وتكريمي من الجمهور بعد اعتزالي كرة القدم ولم يحدث فاأنا أعتبر رفع صورتي والنداء بإسمي في المدرجات هو التكريم لي.

واختتم عبدالحليم علي تصريحاته موجها رسالة لجماهير الزمالك : بفضل الله أنتم سبب البطولات وأساس النادي وطالما تواجدتم في ظهر النادي لن يسقط.