الغندور: استاد القاهرة يتحفظ على استضافة مباراة الزمالك ضد بطل جيبوتي

قال الإعلامي خالد الغندور، إن هناك اتجاه داخل ستاد القاهرة، لاستضافة المباراة الأولى فقط للزمالك أمام إيه إس بورت بطل جيبوتي، في الدور التمهيدي الأول من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، مباراة الذهاب ستقام يوم ٤ سبتمبر المقبل على ستاد القاهرة، وسيكون هناك صعوبة في إقامة المباراة الثانية يوم ١٢ من الشهر ذاته على نفس الملعب.

واختتم، إدارة ستاد القاهرة لديها تخوف من تدهور أرضية الملعب بسبب كثرة المباريات التي ستقام لأندية الأهلي والزمالك وزد والبنك الأهلي ومودرن سبورت في الدوري وكذلك مباريات الفرق المشاركة بأفريقيا، والاتجاه الأقرب حتى الآن، الاكتفاء باستضافة المباراة الأولى للزمالك فقط، وتقام المباراة الثانية على أحد الاستادات الأخرى.