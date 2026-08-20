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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد أضا: بيان الزمالك عن خوان بيزيرا لم يجب عن السؤال المهم

بيزيرا
بيزيرا
رباب الهواري

علّق الإعلامي محمد طارق أضا على بيان نادي الزمالك الصادر اليوم، والذي نفى من خلاله الأخبار المتداولة خلال الساعات الماضية بشأن الموافقة على بيع البرازيلي خوان بيزيرا.

وقال محمد أضا، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «هناك سؤال لم يجب عليه الزمالك في بيانه.. أين خوان بيزيرا؟ ومتى سيأتي بيزيرا للقاهرة؟».

وتساءل أضا قائلًا: «هل هو سر؟ ولكن هذا هو السؤال الذي ليس له إجابة».

وتابع قائلًا: «يا جماعة الدوري هيبدأ بعد بكرة فمتى يأتي اللاعب.. وأنا بقولكم بيزيرا جاي مصر من غير شنظة هدومه وجاي يقول للناس همشي أزاي».

وواصل أضا: «صراحة الزمالك موقف قوي جدًا في قضية خوان بيزيرا واللاعب أمواله مدفوعة، وإدارة الزمالك كل خطوة تأخذها في موضوع بيزيرا هو الحفاظ على هيبة الزمالك في هذه القضية»، متسائلًا: «هل هذا التوقيت المناسب لتخلص الزمالك من خوان بيزيرا.. الموضوع شائك جدًا».


 

بيزيرا الزمالك اخبار الزمالك اخبار الرياضة

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