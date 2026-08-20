موجز الرياضة.. برشلونة يهزم الأهلي وبيزيرا مستمر فى الزمالك وشكوى ضد خالد الغندور

شهدت الساحة الرياضية، أمس الأربعاء، واليوم الخميس، العديد من الأحداث والقرارات المهمة على المستويين المصري والعربي والعالمي، في مقدمتها تتويج برشلونة بكأس خوان جامبر بعد الفوز على الأهلي، إلى جانب حسم عدد من الصفقات والإعلان عن تحركات جديدة للأندية خلال فترة الانتقالات الحالية.

برشلونة يتوج بكأس خوان جامبر على حساب الأهلي

توج فريق برشلونة بلقب كأس خوان جامبر، بعد فوزه على الأهلي بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد.

الزمالك يحسم موقف خوان بيزيرا

نفى نادي الزمالك ما تردد بشأن الموافقة على بيع البولندي خوان بيزيرا، مؤكدًا تمسكه باستمرار اللاعب مع الفريق وعدم وجود قرار بالتفريط في خدماته خلال الفترة الحالية.

عمر فايد ينتقل إلى فروينزوني

أعلن نادي فروينزوني الإيطالي رسميًا تعاقده مع المدافع المصري عمر فايد، بعقد يمتد حتى عام 2030، ليواصل اللاعب مشواره في الملاعب الأوروبية.

الأهلي يتقدم بشكوى ضد خالد الغندور

أعلنت قناة الأهلي أن النادي تقدم بشكوى ضد الإعلامي خالد الغندور إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على خلفية تصريحاته المتعلقة بالمدرب المغربي الحسين عموتة.

المقاولون العرب يضم عمر كمال

نجح نادي المقاولون العرب في التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد في صفقة انتقال حر، عقب رحيله عن صفوف الأهلي، استعدادًا للموسم الجديد.

أتوبيسات لجماهير المصري

أعلن كامل أبو علي، رئيس النادي المصري، توفير أتوبيسات لنقل جماهير الفريق إلى مباراة سموحة، في إطار حرص إدارة النادي على دعم الجماهير للفريق مع انطلاق منافسات الدوري المصري.

أهلي طرابلس يضم فيستون ماييلي

أعلن نادي أهلي طرابلس الليبي رسميًا تعاقده مع المهاجم فيستون ماييلي قادمًا من بيراميدز، لتدعيم صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

القادسية السعودي يضم لاعب مانشستر سيتي

أعلن نادي القادسية السعودي تعاقده مع تيجاني رايندرز، لاعب مانشستر سيتي، ضمن تحركات النادي لتدعيم صفوفه استعدادًا للموسم الجديد.

مواعيد مباراتي مصر أمام أنجولا وجنوب السودان

كشف إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، عن مواجهة الفراعنة لمنتخب أنجولا يوم 25 سبتمبر المقبل على استاد القاهرة، قبل مواجهة جنوب السودان يوم 29 سبتمبر في جوبا، ضمن منافسات تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2027.

قرارات جديدة في الكرة السعودية

أعلنت وزارة الرياضة السعودية حل مجالس إدارات أندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي، إلى جانب نقل 25% من أسهم الأندية إلى صندوق الاستثمارات العامة، في إطار التطورات الإدارية والاستثمارية التي تشهدها الرياضة السعودية.

طرح تذاكر الجولة الأولى من الدوري المصري

أعلنت شركة تذكرتي طرح تذاكر مباريات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز، بالتزامن مع اقتراب انطلاق منافسات الموسم الجديد.

نقل مباريات بترول أسيوط إلى برج العرب

تقرر نقل جميع مباريات فريق بترول أسيوط من ملعبه إلى استاد برج العرب، خلال منافسات الموسم الجديد.

موناكو يعلن رحيل بول بوجبا

أعلن نادي موناكو رسميًا رحيل الفرنسي بول بوجبا عن صفوف الفريق، بعدما شارك مع النادي في 6 مباريات فقط، لتنتهي تجربته مع الفريق خلال الفترة الحالية.

أستون فيلا يضم زيون سوزوكي

أعلن نادي أستون فيلا التعاقد رسميًا مع الحارس الياباني زيون سوزوكي، قادمًا من نادي بارما، لتدعيم مركز حراسة المرمى.

أستون فيلا يتعاقد مع ماتيو روجيري

كما أعلن أستون فيلا تعاقده رسميًا مع ماتيو روجيري، ضمن خطة النادي لتدعيم صفوفه استعدادًا للموسم الجديد.

وتتواصل تحركات الأندية المصرية والعربية والأوروبية خلال الفترة الحالية، وسط سباق قوي لإبرام الصفقات وتدعيم الصفوف قبل انطلاق المنافسات الرسمية للموسم الجديد.