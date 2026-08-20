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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بويول يشيد بصفقة رودري: أحد أفضل لاعبي الوسط في العالم

رودري
رودري
سارة عبد الله

أشاد كارليس بويول، قائد برشلونة ومنتخب إسبانيا السابق، بتعاقد النادي الكتالوني مع رودري، مؤكدًا أن لاعب الوسط الإسباني يمثل إضافة قوية للفريق، وأن أسلوبه يتناسب بشكل كبير مع فلسفة برشلونة.

وقال بويول، في تصريحات تلفزيونية، إن رودري يعد من أفضل لاعبي خط الوسط في العالم، مشيرًا إلى أن قدراته الفنية والتكتيكية ستمنح برشلونة إضافة كبيرة خلال الموسم الجديد.

وأضاف: «عندما نتحدث عن رودري فإننا نتحدث عن أحد أفضل لاعبي خط الوسط في العالم، أعتقد أن نظام برشلونة وفلسفته يتناسبان تمامًا مع أسلوب لعبه، سيساعدنا كثيرًا».

ويرى قائد برشلونة السابق أن انضمام رودري يمثل دفعة قوية للفريق، في ظل الإمكانيات التي يمتلكها اللاعب وقدرته على التحكم في وسط الملعب ومنح الفريق مزيدًا من التوازن.

وكان برشلونة قد أعلن تعاقده مع رودري، في صفقة كبيرة لتعزيز خط وسط الفريق، بعد المسيرة المميزة التي قدمها اللاعب مع مانشستر سيتي ومنتخب إسبانيا.

وتأتي إشادة بويول في الوقت الذي يعول فيه برشلونة على رودري لتقديم إضافة فنية كبيرة، خاصة مع قدرة اللاعب على بناء اللعب والاحتفاظ بالكرة وقراءة مجريات المباريات، بما يتماشى مع أسلوب النادي الكتالوني.

رودري كارليس بويول برشلونة

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