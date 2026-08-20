بيجري كتير .. حسام عاشور يكشف سر تألق زيزو مع الأهلي

أشاد أسامة حسني وحسام عاشور، نجما النادي الأهلي السابقان، بالمستوى الذي ظهر عليه أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال مواجهة برشلونة الإسباني، مؤكدين أن اللاعب يقدم بداية مختلفة مع الأهلي في الموسم الجديد.

وقال أسامة حسني، عبر قناة الأهلي، إن زيزو تعرض لانتقادات وضغوط كبيرة خلال الموسم الماضي، مشيرًا إلى أن بدايته مع الأهلي هذا الموسم تبدو مختلفة، خاصة بعد ظهوره أمام برشلونة وتسجيله هدف الفريق الوحيد.

وأضاف: «أحمد سيد زيزو الموسم اللي فات كان ضجة كبيرة جدًا، تم انتقاده بشكل كبير، الموسم ده الشكل مختلف.. البداية أمام برشلونة مختلفة، النهاردة بيسجل هدف الأهلي الوحيد، هدف حلو، هدف فيه ذكاء».

وتابع أسامة حسني، مشيدًا بمجهود اللاعب: «النهاردة كان فيه كميات جري كبيرة منه»، متوقعًا أن يقدم زيزو مستويات مميزة مع الأهلي خلال الموسم الجديد.

من جانبه، أكد حسام عاشور أن أحمد سيد زيزو يمتلك إمكانيات فنية وشخصية قوية، موضحًا أن الضغوط التي تعرض لها اللاعب في الموسم الماضي أثرت على مستواه وتوفيقه.

وقال عاشور: «على فكرة أحمد سيد زيزو لعيب مميز جدًا، ولعيب عنده شخصية، وحضرتك قلت بيجري كتير، بس السنة اللي فاتت كان عليه ضغوطات كبيرة ومكنش عنده توفيق».

وأشار نجم الأهلي السابق إلى أن انتقال زيزو من الزمالك إلى الأهلي يمثل تغييرًا كبيرًا في طبيعة الأجواء وطريقة اللعب، قائلًا: «وجاي من نادي كبير زي نادي الزمالك، فييجي على النادي الأهلي برضه.. يعني بين الأهلي والزمالك فيه تغيير كلي».

وأوضح “عاشور” أن طريقة اللعب داخل الأهلي تعتمد على العمل الجماعي، بعكس اعتماد بعض الفرق على لاعب بعينه، مضيفًا: «هو كان من الزمالك والفرقة كلها بتخدم عليه، في الأهلي إحنا بنلعب كمنظومة».

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الأهلي لا يعتمد على نجم واحد، قائلًا: «تشكيل النادي الأهلي كله بيخدم على كله، مفيش اللعيب الواحد اللي هو ياخد السوكسيه.. لا الفرقة كلها هي اللي بتاخد السوكسيه، الأهلي هو النجم».