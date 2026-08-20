إبراهيم سعيد: الأهلي اتظلم أمام برشلونة.. والمكسب الحقيقي عودة محمد الشناوي

علق إبراهيم سعيد، لاعب الكرة المصرية الأسبق على مباراة الأهلي وبرشلونة الإسباني، ضمن منافسات كأس خوان جامبر.

وكتب إبراهيم سعيد عبر حسابه على فيسبوك: "الأهلي اتظلم في ضربة جزاء واضحة لم تحتسب، مباراة تجريبية مميزة رغم وجود اخطاء وعلامة استفهام على أداء اللاعبين.



ولكن لسه بداية الموسم وتجربة أمام فريق كبير المكسب هو عودة محمد الشناوي".

واختتم فريق برشلونة الإسباني استعداداته للموسم الجديد، بعدما حقق الفوز على الأهلي المصري بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأربعاء، على ملعب «سبوتيفاي كامب نو»، ضمن منافسات كأس خوان جامبر.

وبدأ برشلونة المباراة بشكل قوي، ونجح في افتتاح التسجيل بالدقيقة 29 عن طريق حمزة عبد الكريم، قبل أن يضاعف البرازيلي رافينيا النتيجة من ركلة جزاء خلال الشوط الأول، ليضع الفريق الكتالوني في المقدمة بهدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني، حاول الأهلي العودة إلى اللقاء، وتمكن أحمد سيد زيزو من تقليص الفارق بتسجيل الهدف الأول للفريق الأحمر.