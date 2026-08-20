محمد فارس: زيزو يستحق الدعم.. وعليه دور مع الأهلي

أكد الإعلامي محمد فارس، مذيع قناة الأهلي، أن أحمد سيد زيزو لاعب الفريق يستحق الدعم والمساندة، مشيرًا إلى أن اللاعب قدم أرقامًا جيدة منذ انضمامه للقلعة الحمراء، رغم الضغوط الكبيرة التي تعرض لها خلال الفترة الماضية.

أحمد سيد زيزو

وقال فارس عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن زيزو تعرض لضغوط من جماهير منافسة وإعلام واتحاد الكرة، مؤكدًا أن اللاعب رغم كل هذه الظروف ظل ملتزمًا داخل وخارج الملعب، وظهر بشكل احترافي في التدريبات والمباريات.

وأضاف أن تسجيل زيزو في شباك برشلونة يؤكد سبب تعاقد الأهلي معه، موضحًا أن اللاعب جاء إلى القلعة الحمراء من أجل خوض مثل هذه المواجهات وتحقيق إنجازات كان من الصعب تحقيقها مع أي نادٍ آخر. واختتم فارس رسالته بالتأكيد على ضرورة البناء على هذه اللحظة، قائلًا: «هو عليه دور معانا في الملعب، وإحنا علينا دور معاه برا الملعب».