بعد إصابته مع الأهلي.. يوسف بلعمري يتوجه إلى النمسا لإجراء جراحة الرباط الصليبي

كشفت تقارير صحفية عن سفر المغربي يوسف بلعمري، لاعب الأهلي، إلى النمسا خلال الساعات المقبلة، من أجل الخضوع لجراحة في الرباط الصليبي، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال الفترة الأخيرة.

وبحسب التقارير، لن يعود يوسف بلعمري إلى القاهرة رفقة بعثة الأهلي، التي وصلت صباح اليوم، الخميس، قادمة من إسبانيا بعد انتهاء المعسكر الخارجي للفريق استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد.

وكان الأهلي قد أقام معسكره الخارجي في إسبانيا منذ السادس من أغسطس الجاري، ضمن استعداداته للموسم الجديد، وخاض خلاله ثلاث مباريات ودية.

وافتتح الأهلي مبارياته الودية بالفوز على بادالونا بثلاثة أهداف دون رد، قبل أن يخسر أمام يوروبا بهدفين مقابل هدف، ثم اختتم الفريق معسكره بمواجهة برشلونة في بطولة كأس خوان جامبر الودية.

وخسر الأهلي أمام برشلونة بنتيجة 2-1، حيث سجل أحمد مصطفى زيزو هدف الفريق الأحمر الوحيد، فيما تألق محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق، وتصدى لركلة جزاء لصالح برشلونة خلال الدقائق الأخيرة من عمر المباراة.

الأهلي يستعد لانطلاق الدوري

على جانب آخر، يستعد الأهلي لخوض أولى مبارياته في بطولة الدوري الممتاز، عندما يواجه نظيره الشرقية إنبي ضمن منافسات الجولة الأولى من المسابقة.

وتقام مباراة الأهلي والشرقية إنبي في تمام الساعة الثامنة مساء الأحد المقبل، الموافق 23 أغسطس الجاري، على استاد القاهرة الدولي.

ويسعى الأهلي إلى تحقيق بداية قوية في الموسم الجديد، بعد ختام معسكره الخارجي بمواجهة قوية أمام برشلونة، في ظل استعداد الفريق للمنافسة على جميع البطولات التي يشارك فيها خلال الموسم.