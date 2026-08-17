رسالة مؤثرة من يوسف بلعمري بعد إصابته بالرباط الصليبي

وجه يوسف بلعمري، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رسالة مؤثرة إلى جماهير القلعة الحمراء والجماهير المغربية، بعد تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، والتي تأكد على إثرها غيابه عن الفريق حتى نهاية الموسم.

وتعرض بلعمري للإصابة خلال مواجهة الأهلي أمام بادالونا الإسباني وديًا، قبل أن تكشف الفحوصات الطبية عن إصابته بقطع في الرباط الصليبي، ليبدأ اللاعب رحلة العلاج والتأهيل خلال الفترة المقبلة.

وكتب يوسف بلعمري عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام»: «الحمد لله على كل حال، وقدر الله وما شاء فعل، أمر اليوم بواحدة من أصعب اللحظات في مسيرتي، لكنني مؤمن بقضاء الله وقدره، ومؤمن أيضًا أن كل محنة تحمل في داخلها درسًا وبداية جديدة».

وأضاف: «الإصابة جزء من كرة القدم، وقد تكون هذه الفترة صعبة وطويلة، لكنني سأتعامل معها بكل صبر وإصرار، وسأبذل كل ما أستطيع من أجل العودة في أفضل حالة ممكنة».

وتابع: «أشكر من القلب كل من سأل عني وكل من تواصل معي وساندني بكلمة أو دعوة، دعمكم في هذه الفترة يعني لي الكثير، ولن أنساه أبدًا».

وقال بلعمري: «أعدكم أنني سأقاتل كل يوم وسأعمل بكل قوة خلال فترة التأهيل حتى أعود إلى الملعب أقوى، وأكثر إصرارًا، بإذن الله».

وأضاف: «شكرًا للجماهير المغربية وجماهير الأهلي على حبكم ودعمكم الدائم، دعواتكم لي، والقادم بإذن الله أجمل».

وانضم يوسف بلعمري إلى صفوف الأهلي في يناير 2026 لمدة 3 مواسم ونصف، وشارك مع الفريق منذ انضمامه في 19 مباراة بمختلف البطولات.

ويواصل الأهلي حاليًا معسكره الإعدادي في إسبانيا، والذي يستمر حتى 20 أغسطس الجاري، ويتخلله خوض تدريبات مكثفة وعدد من المباريات الودية، أبرزها مواجهة برشلونة في كأس خوان جامبر يوم 19 أغسطس.

ويستهل الأهلي مشواره في بطولة الدوري المصري الممتاز بمواجهة الشرقية للدخان، بينما يختتم الدور الأول بمواجهة وادي دجلة.

ومن المقرر أن يخوض الأهلي 13 مباراة من أصل 19 في المرحلة الأولى على استاد القاهرة، على أن ينطلق الدوري المصري يوم 21 أغسطس الجاري، وتختتم منافسات الدور الأول يوم 20 فبراير المقبل.

وتنطلق المرحلة الثانية من المسابقة يوم 8 مارس، فيما تختتم منافسات الدوري يوم 28 مايو، حال عدم حدوث أي تعديلات على الأجندة الخاصة بشهر مايو بسبب نهائيات البطولات القارية، وفقًا لما كشفه طه عزت، رئيس لجنة المسابقات.

