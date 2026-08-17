كريم رمزي: حسين عموتة معجب جدًا بكريم فؤاد.. وقد يكون الظهير الأساسي للأهلي

كشف الإعلامي كريم رمزي عن مفاجأة بشأن حسابات الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمركز الظهير الأيسر خلال الموسم الجديد، مؤكدًا أن كريم فؤاد يحظى بإعجاب كبير من المدرب المغربي.

كريم فؤاد

وقال كريم رمزي، خلال تصريحات تلفزيونية، إن الحسين عموتة «معجب جدًا بكريم فؤاد وأدائه والتزامه»، مشيرًا إلى أن المدير الفني يرى إمكانية الاعتماد على اللاعب في مركز الظهير الأيسر، خاصة بعد إصابة المغربي يوسف بلعمري.

وأضاف: «متستغربش لو لقيت كريم فؤاد الظهير الأساسي للأهلي في بداية الموسم، بعد إصابة بلعمري، الراجل مقتنع بكريم جدًا جدًا».

كان كريم فؤاد قد ظهر في مركز الظهير الأيسر خلال فترة إعداد الأهلي للموسم الجديد، في ظل غياب بلعمري بسبب الإصابة، وهو المركز الذي يلقى اهتمامًا من عموتة خلال الفترة الحالية.

وتعرض يوسف بلعمري لإصابة قوية في الركبة خلال ودية الأهلي أمام بادالونا الإسباني، ليتأكد غيابه عن الفريق لفترة طويلة، وهو ما دفع الجهاز الفني إلى البحث عن حلول لتعويضه في الجبهة اليسرى.

وتشير المعطيات الحالية إلى أن كريم فؤاد أصبح من أبرز الخيارات المطروحة لشغل مركز الظهير الأيسر، خاصة مع قناعة عموتة بقدرته على اللعب في أكثر من مركز ومنحه مرونة تكتيكية داخل الملعب.

ويستعد الأهلي لانطلاق الموسم الجديد، وسط رغبة من الجهاز الفني في حسم ملامح التشكيل الأساسي خلال فترة الإعداد، قبل خوض الاستحقاقات الرسمية المقبلة.