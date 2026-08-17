فرج عامر: عروض الاحتراف في الوقت الضائع هدفها تحسين عقود اللاعبين

أكد فرج عامر، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن عروض احتراف اللاعبين التي تصل في الوقت الضايع، وتحديدًا بعد غلق باب القيد في الدوري المصري، يكون الهدف منها في بعض الحالات الضغط على الأندية لتحسين أوضاع اللاعبين.

الدوري المصري

وقال عامر إن هذه العروض تكون رسالة من اللاعب إلى ناديه، مفادها: «بص لي، أنا مطلوب.. حسن وضعي، ارفع راتبي وصلح عقدي»، مؤكدًا أن مثل هذه الطرق لا تنجح مع الإدارات المحترفة.

وأضاف أن إدارة الأندية المحترفة تتعامل مع العروض الجادة وفقًا لمعايير واضحة، ولا تتأثر بمجرد عروض تظهر في توقيتات متأخرة أو يتم تداولها إعلاميًا.