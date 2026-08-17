اتحاد جدة ينهي عقد نجمه الأرجنتيني ويمنحه مستحقاته كاملة

اقترب الأرجنتيني أسياس رودريجيز، لاعب الاتحاد، من مغادرة صفوف الفريق بشكل نهائي، بعدما توصلت إدارة النادي إلى اتفاق مع اللاعب بشأن إنهاء العلاقة التعاقدية بين الطرفين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب ما أوردته صحيفة «الرياضية» السعودية، اتفق الاتحاد مع رودريجيز على فسخ العقد بالتراضي، على أن يحصل اللاعب الأرجنتيني على كامل مستحقاته عن الفترة المتبقية من عقده، والتي تمتد لنحو 10 أشهر.

وبموجب الاتفاق، سيصبح رودريجيز لاعبًا حرًا، ما يمنحه الحق في الانتقال إلى أي نادٍ خلال الفترة المقبلة، دون أن يحصل الاتحاد على عائد مالي من رحيله، بعدما تعذر على الإدارة تسويقه خلال الميركاتو الحالي.

وكان الاتحاد قد تعاقد مع رودريجيز في عام 2024، ضمن سياسة النادي الرامية إلى اكتشاف المواهب الشابة من مختلف أنحاء العالم، بهدف الاستفادة منها مستقبلًا سواء على المستوى الرياضي أو من خلال الاستثمار في عقودهم.

ولم تكن تجربة اللاعب الأرجنتيني مع الفريق الأول مستقرة، حيث سبق للاتحاد إعارته إلى نادي جدة لمدة موسم، من أجل المشاركة في منافسات دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

وبإنهاء عقد رودريجيز، يواصل الاتحاد إعادة ترتيب قائمته خلال الميركاتو الصيفي، في إطار الاستعداد للموسم الجديد وتحديد العناصر التي سيعتمد عليها الجهاز الفني خلال المرحلة المقبلة.