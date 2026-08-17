فرج عامر: مانشستر سيتي سييعاني بعد رحيل جوارديولا

تحدث فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، عن مستقبل مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، مؤكدا أن الفريق قد يواجه معاناة كبيرة عقب رحيل الإسباني بيب جوارديولا عن القيادة الفنية.



وقال فرج عامر إن خسارة مانشستر سيتي أمام أرسنال بثلاثة أهداف دون رد كشفت عن حالة من التراجع الواضح في أداء الفريق، مشيرا إلى أن اللاعبين ظهروا دون هوية أو معالم واضحة خلال المباراة.



وأضاف: «للأسف مانشستر سيتي سوف يعاني بعد رحيل جوارديولا، أرسنال هزم مانشستر سيتي 3/0 بسهولة، لكن مانشستر سيتي كان ضايع من غير معالم، مش عارفين هم بيعملوا إيه».



وأشار رئيس سموحة السابق إلى أن وضع مانشستر سيتي وترتيبه في جدول الدوري الإنجليزي قد يشهد تغيرا كبيرا خلال الموسم، في ظل التطورات التي يمر بها الفريق.



واختتم فرج عامر تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة قد تحمل تحديات صعبة لمانشستر سيتي، خاصة مع المنافسة القوية المنتظرة في البريميرليج.