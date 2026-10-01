نواب عن «منتدى مصر 2026»: منصة للحوار وطرح الرؤى.. والمشاركة المجتمعية تدعم صياغة أولويات المرحلة المقبلة

أشاد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بإعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي إطلاق الجلسات التحضيرية والموقع الإلكتروني الخاص بـ«منتدى مصر 2026»، واعتبروا أن إتاحة المجال أمام مؤسسات الدولة والخبراء والمواطنين بمختلف التوجهات لطرح آرائهم ومقترحاتهم تمثل مساحة للحوار وتبادل الرؤى حول القضايا المطروحة. ومن المقرر أن تنعقد فعاليات المنتدى خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري.

أحمد سمير زكريا: إشراك الخبرات الوطنية يعزز مخرجات المنتدى

قال النائب أحمد سمير زكريا، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، إن إطلاق الجلسات التحضيرية والموقع الإلكتروني لـ«منتدى مصر 2026» يفتح المجال أمام مشاركة مؤسسات الدولة والخبراء والمواطنين في طرح الآراء والمقترحات، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من الخبرات الوطنية المتنوعة في مناقشة القضايا المطروحة.

وأوضح زكريا أن إتاحة منصة إلكترونية تفاعلية للمشاركة تمثل وسيلة مباشرة لتبادل الرؤى وطرح الأفكار، معتبرًا أن تنوع المشاركين يمكن أن يسهم في الوصول إلى تصورات أكثر ارتباطًا باحتياجات المجتمع.

مقترحات قابلة للتطبيق

وأضاف أن إطلاق الموقع الإلكتروني يتيح فرصة لطرح أفكار ومقترحات قابلة للمناقشة، مشيرًا إلى أن المنتدى يمكن أن يمثل مساحة تجمع المتخصصين والخبراء وأصحاب الرؤى المختلفة.

وأشار إلى أن مشاركة شريحة واسعة من المتخصصين والخبراء يمكن أن تدعم النقاشات المطروحة خلال المنتدى، وتوفر مجموعة متنوعة من الرؤى بشأن الملفات محل البحث.

رمضان بطيئة: المواطن في قلب الحوار حول المستقبل

من جانبه، قال النائب رمضان بطيئة، عضو مجلس النواب، إن إطلاق الجلسات التحضيرية والمنصة الإلكترونية لـ«منتدى مصر 2026» يتيح للمواطنين وأصحاب الأفكار والرؤى فرصة للمشاركة في النقاشات المرتبطة بالمرحلة المقبلة.

وأوضح أن المنصة الإلكترونية توفر وسيلة مباشرة أمام أصحاب الأفكار والخبرات لطرح مقترحاتهم، معتبرًا أن توسيع دائرة المشاركة يمكن أن يسهم في تنوع الطروحات المقدمة خلال المنتدى.

حشد الطاقات الفكرية والشبابية

وأشار بطيئة إلى أهمية مشاركة الشباب والمتخصصين في الجلسات والنقاشات، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية التي تتطلب، بحسب رؤيته، الاستفادة من مختلف الخبرات والطاقات الموجودة داخل المجتمع.

وأضاف أن تعدد الآراء والمقترحات يمكن أن يثري النقاش حول أولويات المرحلة المقبلة، داعيًا أصحاب الأفكار الجديدة إلى الاستفادة من المنصة الإلكترونية وطرح رؤى عملية في مختلف المجالات.

نشأت حتة: فرصة أمام الشباب والخبراء لطرح رؤاهم

بدوره، أكد النائب نشأت حتة، أمين سر لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، أن إطلاق «منتدى مصر 2026» والجلسات التحضيرية المرتبطة به يتيح مساحة لمشاركة الطاقات والخبرات الوطنية في مناقشة القضايا المطروحة.

وقال إن المنصة الرقمية التفاعلية تمنح المواطنين والمتخصصين فرصة لعرض أفكارهم ومقترحاتهم، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من تنوع الرؤى خلال الجلسات التحضيرية والفعاليات المرتقبة.

المشاركة الشبابية في مقدمة الأولويات

وأضاف حتة أن مشاركة الشباب وأصحاب الخبرات المختلفة يمكن أن تضيف إلى النقاشات التي يشهدها المنتدى، لافتًا إلى أهمية طرح أفكار جديدة والاستفادة من الخبرات المتنوعة عند مناقشة الملفات والقضايا المطروحة.

وأشار إلى أن إتاحة المجال أمام المواطنين والمتخصصين للمشاركة عبر المنصة الإلكترونية تمثل وسيلة لتوسيع دائرة الحوار، مؤكدًا أهمية استمرار النقاش وتبادل الرؤى حول أولويات المرحلة المقبلة.

منتدى مصر 2026.. دعوة للمشاركة وطرح المقترحات

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أعلن إطلاق الجلسات التحضيرية والموقع الإلكتروني الخاص بـ«منتدى مصر 2026»، مع بدء تسجيل الحضور وإجراء سلسلة من المناقشات والحوارات الأكاديمية والمجتمعية، تمهيدًا لانعقاد المنتدى خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري.

ودعا الرئيس مؤسسات الدولة والخبراء وأبناء الشعب المصري بمختلف الأطياف والتوجهات إلى التسجيل عبر الموقع الخاص بالمنتدى وإبداء الآراء وتسجيل المقترحات، مختتمًا رسالته بالتأكيد على أهمية المشاركة والحوار في بناء المستقبل.