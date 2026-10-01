قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار الحج السياحي 2027 وضوابط التقديم وموعد القرعة
ردا على أديس أبابا.. إريتريا تعلن قطع كل علاقاتها الدبلوماسية مع إثيوبيا
مات قدام صحابه.. بكاء زملاء الطفل مروان في طابور المدرسة بعد وفاته في حادث سير بالبحيرة | فيديو وصور
«لتسريع وتيرة التنفيذ».. وزير التعليم يبحث مع بنك التنمية الألماني التوسع في المدارس التكنولوجية
ملك البحرين يوجّه رسالة شكر وتقدير إلى شيخ الأزهر: جهوده عظيمة في تعزيز الحوار ودعم قضايا الأمة
«الاستثمار في الشباب محور منظومة المياه 2.0».. رسائل وزير الري من المنتدى الأورومتوسطي بروما
ترامب يفجر مفاجأة: صلة محتملة بين إيران ومحاولة إسقاط طائرة «فلاي دبي»
الأهلي يهزم الزمالك ويحصد برونزية مونديال الأندية لكرة اليد
اختراق خطير يهز البنتاجون.. من يقف خلفه وما الذي تم تسريبه؟
مخدرات وسلاح وحكم بالحبس.. تطورات جديدة في قضية شقيق الفنانة رنا رئيس
الأهلي يهزم الزمالك 30 - 25 ويحصد برونزية كأس العالم للأندية لكرة اليد
نجم الأهلي ينتظر عرضًا إماراتيًا للرحيل في يناير بعد عرض التجديد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نواب عن «منتدى مصر 2026»: منصة للحوار وطرح الرؤى.. والمشاركة المجتمعية تدعم صياغة أولويات المرحلة المقبلة

مجلس النواب
مجلس النواب
حسن رضوان

أشاد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بإعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي إطلاق الجلسات التحضيرية والموقع الإلكتروني الخاص بـ«منتدى مصر 2026»، واعتبروا أن إتاحة المجال أمام مؤسسات الدولة والخبراء والمواطنين بمختلف التوجهات لطرح آرائهم ومقترحاتهم تمثل مساحة للحوار وتبادل الرؤى حول القضايا المطروحة. ومن المقرر أن تنعقد فعاليات المنتدى خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري.

أحمد سمير زكريا: إشراك الخبرات الوطنية يعزز مخرجات المنتدى

قال النائب أحمد سمير زكريا، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، إن إطلاق الجلسات التحضيرية والموقع الإلكتروني لـ«منتدى مصر 2026» يفتح المجال أمام مشاركة مؤسسات الدولة والخبراء والمواطنين في طرح الآراء والمقترحات، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من الخبرات الوطنية المتنوعة في مناقشة القضايا المطروحة.

وأوضح زكريا أن إتاحة منصة إلكترونية تفاعلية للمشاركة تمثل وسيلة مباشرة لتبادل الرؤى وطرح الأفكار، معتبرًا أن تنوع المشاركين يمكن أن يسهم في الوصول إلى تصورات أكثر ارتباطًا باحتياجات المجتمع.

مقترحات قابلة للتطبيق

وأضاف أن إطلاق الموقع الإلكتروني يتيح فرصة لطرح أفكار ومقترحات قابلة للمناقشة، مشيرًا إلى أن المنتدى يمكن أن يمثل مساحة تجمع المتخصصين والخبراء وأصحاب الرؤى المختلفة.

وأشار إلى أن مشاركة شريحة واسعة من المتخصصين والخبراء يمكن أن تدعم النقاشات المطروحة خلال المنتدى، وتوفر مجموعة متنوعة من الرؤى بشأن الملفات محل البحث.

رمضان بطيئة: المواطن في قلب الحوار حول المستقبل

من جانبه، قال النائب رمضان بطيئة، عضو مجلس النواب، إن إطلاق الجلسات التحضيرية والمنصة الإلكترونية لـ«منتدى مصر 2026» يتيح للمواطنين وأصحاب الأفكار والرؤى فرصة للمشاركة في النقاشات المرتبطة بالمرحلة المقبلة.

وأوضح أن المنصة الإلكترونية توفر وسيلة مباشرة أمام أصحاب الأفكار والخبرات لطرح مقترحاتهم، معتبرًا أن توسيع دائرة المشاركة يمكن أن يسهم في تنوع الطروحات المقدمة خلال المنتدى.

حشد الطاقات الفكرية والشبابية

وأشار بطيئة إلى أهمية مشاركة الشباب والمتخصصين في الجلسات والنقاشات، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية التي تتطلب، بحسب رؤيته، الاستفادة من مختلف الخبرات والطاقات الموجودة داخل المجتمع.

وأضاف أن تعدد الآراء والمقترحات يمكن أن يثري النقاش حول أولويات المرحلة المقبلة، داعيًا أصحاب الأفكار الجديدة إلى الاستفادة من المنصة الإلكترونية وطرح رؤى عملية في مختلف المجالات.

نشأت حتة: فرصة أمام الشباب والخبراء لطرح رؤاهم

بدوره، أكد النائب نشأت حتة، أمين سر لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، أن إطلاق «منتدى مصر 2026» والجلسات التحضيرية المرتبطة به يتيح مساحة لمشاركة الطاقات والخبرات الوطنية في مناقشة القضايا المطروحة.

وقال إن المنصة الرقمية التفاعلية تمنح المواطنين والمتخصصين فرصة لعرض أفكارهم ومقترحاتهم، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من تنوع الرؤى خلال الجلسات التحضيرية والفعاليات المرتقبة.

المشاركة الشبابية في مقدمة الأولويات

وأضاف حتة أن مشاركة الشباب وأصحاب الخبرات المختلفة يمكن أن تضيف إلى النقاشات التي يشهدها المنتدى، لافتًا إلى أهمية طرح أفكار جديدة والاستفادة من الخبرات المتنوعة عند مناقشة الملفات والقضايا المطروحة.

وأشار إلى أن إتاحة المجال أمام المواطنين والمتخصصين للمشاركة عبر المنصة الإلكترونية تمثل وسيلة لتوسيع دائرة الحوار، مؤكدًا أهمية استمرار النقاش وتبادل الرؤى حول أولويات المرحلة المقبلة.

منتدى مصر 2026.. دعوة للمشاركة وطرح المقترحات

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أعلن إطلاق الجلسات التحضيرية والموقع الإلكتروني الخاص بـ«منتدى مصر 2026»، مع بدء تسجيل الحضور وإجراء سلسلة من المناقشات والحوارات الأكاديمية والمجتمعية، تمهيدًا لانعقاد المنتدى خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري.

ودعا الرئيس مؤسسات الدولة والخبراء وأبناء الشعب المصري بمختلف الأطياف والتوجهات إلى التسجيل عبر الموقع الخاص بالمنتدى وإبداء الآراء وتسجيل المقترحات، مختتمًا رسالته بالتأكيد على أهمية المشاركة والحوار في بناء المستقبل.

منتدى مصر 2026 منصة للحوار صياغة أولويات المرحلة المقبلة الرئيس عبدالفتاح السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

بالأسماء.. تعيين 685 معاون نيابة عامة من خريجي دفعتي 2021 و2022

التوقيت الشتوي

الساعة 12 هترجع 11 يوم خميس بالليل.. بدء التوقيت الشتوي رسميًا في هذا الموعد

المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي

تطور خطير.. قوات الحوثي تقصف محطة كهرباء المسجد النبوي في المدينة المنورة

1000 جنيه خسارة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع

1000 جنيه خسارة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع

حسام حسن ومحمد صلاح

مفاجأة في قائمة منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا.. شوبير يكشف موقف صلاح

هيئة قضايا الدولة

قرار جمهوري بتعيين 294 مندوبا مساعدا بهيئة قضايا الدولة.. ننشر الأسماء كاملة

استخراج رخصة قيادة

500 جنيه تخفيضًا .. خطوات استخراج رخصة قيادة والمستندات المطلوبة

رسميًا.. زيادة رسوم اللوحات المعدنية للسيارات بدءًا من اليوم| اعرف زادت كام

رسميًا .. زيادة رسوم اللوحات المعدنية للسيارات بدءًا من اليوم | اعرف زادت كام

ترشيحاتنا

شعار الفيفا

قرار موجع من الفيفا ضد بيراميدز

الاهلي والزمالك

سيف هاني «فوكس» أفضل لاعب في قمة الأهلي والزمالك بمونديال اليد

مساعد كولر

غرفة أوضاع اللاعبين بالفيفا تحكم لصالح مساعد كولر ضد الأهلي بـ357 ألف يورو

بالصور

وزير الدفاع: حريصون على تطوير منظومة إدارة الحرب الكيميائية لتنفيذ كافة المهام المكلفة بها تحت مختلف الظروف.. فيديو وصور

صورة من حضور وزير الدفاع
صورة من حضور وزير الدفاع
صورة من حضور وزير الدفاع

طرق فعالة لعلاج جفاف اليدين.. كيفية ترطيب البشرة والتخلص من التشققات

جفاف اليدين
جفاف اليدين
جفاف اليدين

رائحة الفم الكريهة.. أخطاء شائعة وطرق التخلص منها

رائحة الفم الكريهة؟
رائحة الفم الكريهة؟
رائحة الفم الكريهة؟

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي التخصصي لإدارة الحرب الكيميائية.. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي التخصصي لإدارة الحرب الكيميائية
وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي التخصصي لإدارة الحرب الكيميائية
وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي التخصصي لإدارة الحرب الكيميائية

فيديو

صورة من حضور وزير الدفاع

وزير الدفاع: حريصون على تطوير منظومة إدارة الحرب الكيميائية لتنفيذ كافة المهام المكلفة بها تحت مختلف الظروف.. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي التخصصي لإدارة الحرب الكيميائية

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي التخصصي لإدارة الحرب الكيميائية.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

المزيد